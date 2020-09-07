【愛心老師】懷孕33周小學老師入院安胎　新學年堅持網上教學布置病房扮課室

▲ 懷孕小學老師即使入院，仍堅持網上教學。

作為老師，最掛心的當然是一班學生。美國有一名懷孕33周的小學老師，疫情期間一直透過網上教學。然而，早前她因有早產風險而需要入院安胎，剛巧碰上新學年開學，她為了不讓學生擔心，把病房布置成班房一樣，繼續透過網上授課。

3 x 4等於多少？

學生紛紛列式計算，並集體說出答案為「12」。

做得好！

▲ Janet因有早產風險，需要入院安胎。（Janet facebook圖片）

入院堅持網上教學

據外媒報道，在加州蘭卡斯特一所小學任教的Janet Udomratsak，目前懷了第二胎33周，然而在今年7月初因有懷孕併發症，有早產風險，因而需要入院安胎最少7星期。而其任教的小學在8月初開始新學年，Janet沒有向學校請假，堅持繼續在病房內教學生。

每個學年開始，是老師與學生建立關係的黃金機會，我不想錯過。

▲ Janet用食物托盤當作書桌，放上電腦，並把後面布置成課室一般。（Janet facebook圖片）

每天早上8時至下午3時25分之間，Janet都如常上課教學。她把病床的牆壁布置成像課室一樣，鏡頭亦巧妙地避開病床和醫療儀器，以免學生擔心，繼續教導他們背誦乘數表。

我實際上只是向所有人展示老師的熱情，而我的熱情確實是為我的學生準備的。

▲ 住院6周，丈夫和兒子只能探望一次。（Janet facebook圖片）

學生發現醫院手帶

由於疫情關係，過去6星期內，Janet的丈夫只帶5歲的兒子入院探望過她一次，丈夫最初擔心Janet辛苦，不太贊成，但他明白新學年開始，對師生都很重要。

而Janet認為，教導學生可以給予她力量，她很開心能繼續教導學生，甚至沒有告訴學生她身處醫院。

不過，有一名眼光銳利的學生，發現老師手上戴著醫院手帶，事件曝光後，吸引不少媒體採訪。有學生表示，很喜歡Janet，覺得她很有耐性，家長亦感謝她，可以繼續遙距教導學生。

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責任編輯：王明芳