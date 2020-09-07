希慎廣場多啦A夢漫畫時光周年展　9月7日起網上第二輪登記入場【附預約連結】

▲ 「多啦A夢漫畫時光」期間限定店，內容以多啦A夢漫畫內容為主題。

今年是多啦A夢誕生50周年，除了日本推出多啦A夢郵票外，香港也有紀念活動。2012年曾於海港城策劃50個多啦A夢公仔露天展覽的公司AllRightsReserved，在銅鑼灣希慎廣場舉辦「多啦A夢漫畫時光周年企劃」，由即日至9月15日以Pop-up店形式，帶來一系列主題精品及小食，叮噹我要進來了！

▲ 銅鑼灣希慎廣場舉辦「多啦A夢漫畫時光周年企劃」，粉絲不妨去朝聖打卡。(攝影︰馮柏偉)

這次「多啦A夢漫畫時光周年企劃」，帶來亞洲首站50周年企劃期間限定店及主題小食外賣店，由即日至9月15日（星期二）登陸銅鑼灣希慎廣場，將一幕幕漫畫書中的經典畫面重現眼前。

▲ 展覽內也有不少打卡位，如這個石屎圓筒，粉絲應不會陌生。(攝影︰馮柏偉)

以多啦A夢漫畫為主題

《多啦A夢》漫畫於1970年1月號小學館學年誌中開始連載，至今半世紀，這次「多啦A夢漫畫時光」期間限定店以多啦A夢最喜愛的漫畫為主題，帶來「多啦A夢漫畫時光」小食外賣店，提供多款以漫畫時光為主題的小食和飲品，如布甸班戟、手指泡芙、瓶上印有多啦A夢圖案的飲品等，近啟超道的入口更有多啦A夢公仔及販賣精品的店舖，童趣滿溢。

▲ 「多啦A夢漫畫時光」內有各款小食出售，如布甸班戟（$45）及手指泡芙（$38），以及不同口味的果味凍飲（$45）。

網上預約9月9日進場

另外，展覽也同時推出一系列漫畫時光主題原創限量品，包括亞洲首發限量1,000枚的1觸控燈、地氈、保溫瓶、筆記簿套裝、購物袋及多款公仔等。另外，即日以電子貨幣消費滿$3,000可免費獲贈木餐具套裝一份，大部分精品即日起都可於DDT Store接受網上訂購。

為保障公眾健康及因應限聚令要求，期間限定店實施人流限制，只限網上預約進場，分兩個階段進行，首階段登記名額已滿，第二階段為9月9日至15日, 粉絲可於今日( 7日) 下午6時起在在網上預約，每日分時段入場（每節一小時），每位成功登記人士可獲兩人進場名額！

▲ 展內推出不少多啦A夢精品，現場或在網上也可訂購。(攝影︰馮柏偉)

「多啦A夢漫畫時光」期間限定店

開放日期︰即日至9月15日（星期二）

開放時間︰12pm至8pm

地點︰銅鑼灣希慎廣場地下及一樓中庭

網上預約在此

撰文︰馮柏偉

