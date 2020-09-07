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【新冠肺炎】昨新增7宗源頭不明個案　75歲男患者住如心酒店曾到訪美孚富臨皇宮

健康 10:16 2020/09/07

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一名75歲男患者住如心酒店，曾到訪美孚富臨皇宮、如心廣場點一龍。

本港疫情持續，昨日（6日）新增21宗確診個案，6宗屬輸入個案，其餘15宗是本地個案。本地個案中有8宗與早前個案相關，其餘7宗屬沒有源頭個案。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，其中一宗不明源頭個案為75歲男患者，曾到訪荃灣和美孚的茶樓飲茶。

據衞生防護中心公布，昨日新增的4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/個案編號）：

  • 灣仔 壹嘉 金陵會 05/09/2020 #4879
  • 荃灣 如心廣場商場 1 期點一龍 03/09/2020 #4874
  • 黃大仙 竹園廣場 竹園餐廳 05/09/2020 #4862
  • 深水埗 百老匯街 83B-C &85C 號 富臨皇宮03/09/2020 4874

資料顯示，以上餐廳過往未有確診者到訪的記錄。另外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，新增的7宗沒有源頭個案中，涉及2名被拘留人士，已與保安局聯絡，會為被拘捕人士做一次檢測，料涉及7000多人，以了解會否有隱形傳播鏈。

而上述不明個案中，一宗涉及一名75歲退休男子（個案編號：4874），他因住所裝修在6月至今居於荃灣如心酒店，平時會到荃灣和美孚的茶樓飲茶，並曾到訪如心廣場商場 1 期點一龍及百老匯街富臨皇宮。

時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：羅嘉欣

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