新冠肺炎對兒童撫養權的影響

▲ 相片來源：iStock

農曆新年至今，香港一直處於新冠肺炎的陰霾下。本港司法機構為保障市民的健康亦調整了法庭的辦公時間——由二零二零年一月二十九日起，各級法院只維持有限度案件處理，目的就是為了減少人群聚集，從而降低社區爆發的風險。

在這多月來的「延期期間」，法庭並不是全面停止運作，而是會先考慮每件案件的急切性來決定會否於「延期期間」內處理案件，或是否適合以其他方法（如透過文件或視訊會議）來處理案件。

儘管法庭未能展開聆訊處理案件，但都會採取其他方式協助雙方，而純文件處理就是其中一個經常使用的方法。簡單來說，當所有文件都準備好及存檔於法庭後，法官就會以書面方式去交待判決，而無需任何一方親自到法庭作供。這安排能有效地將法庭處理案件的延誤大大減低。

對法庭而言，兒童的利益是首要的。在家事法庭法官的眼中，財產分配的聆訊大多沒有急切性及必要性；相反，有關兒童安排的聆訊則很大機會被視為具有急切需要，而會決定於「延期期間」內處理。

就以上所提及，兒童的安排對法庭來說永遠居於首位。當法庭需要處理兒童的撫養權時，首要的考慮也是兒童本身的利益而非父母的需求。法庭會考慮案件的各種情況及因素而作出一個最適合兒童的安排。

雖然暫時本港未有因新冠肺炎帶來有關兒童撫養權的訴訟，但在某些情況下，例如因父母其中一方為前線醫護人員而使其子女感染新冠肺炎的風險增加，本人認為法庭很有可能會作出有關命令，以確保兒童的安全受到保障，包括將兒童的照顧權暫時交予非前線醫護人員的一方，直到疫情有所緩和。

這決定對家長來說未必是最公平的，畢竟身為前線醫護的一方只為執行職務。但請謹記，當法庭需要決定有關兒童安排的時候，兒童本身的利益永遠都是其首要考慮！

▲ 衛達仕律師事務所合夥人高崑峰

文章獲衛達仕律師事務所授權轉載。

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