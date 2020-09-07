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【悼念黑豹】泰達史雲頓獲威尼斯影展終身成就獎　穿CHANEL HAUTE COUTURE向黑豹最後致敬

娛樂 12:32 2020/09/07

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在《奇異博士》飾古一大師的泰達史雲頓，獲威尼斯影展終身成就獎，並向上月因癌病逝的黑豹作最後致敬。

相信不少人都從電影《奇異博士》中認識飾演古一大師的泰達史雲頓（Tilda Swinton），其實她一早已經在電影界大紅大紫，其中性仙氣形象更令她獲得已故Karl Lagerfeld垂青成為CHANEL的形象大使，剛剛在第77屆威尼斯影展上她更獲得終身成就獎，出征的戰衣當然是CHANEL。

泰達史雲頓穿著CHANEL Haute Couture出席威尼斯影展獲終身成就獎。（圖片由CHANEL提供）

穿上另一套CHANEL Haute Couture和著名西班牙導演艾慕杜華合照。（圖片法新社）

一直以來，泰達史雲頓被譽為女版David Bowie（她曾在David Bowie的MV《The Stars (Are Out Tonight)》演出。憑著鮮有的中性形象成為時裝品牌爭相招攬的對象，不過，這位擁有出塵外表的女星，在出席今年威尼斯影展時惟獨只帶上最喜愛的時裝品牌Haider Ackermann和CHANEL戰衣上陣。

泰達史雲頓穿上CHANEL做出「瓦干達萬歲」的手勢向黑豹致敬。（IG 圖片）

今年新冠疫情籠罩歐洲，意大利更曾經是重災區之一，但亦無阻泰達史雲頓應邀出席威尼斯影展獲取終身成就金獅獎，在到達威尼斯內麗都島的一刻，身穿CHANEL cruise 2020棕色外套，身為《復仇者聯盟》成員之一的「古一大師」非常識做高舉「瓦干達萬歲」的手勢向已故的《黑豹》致敬。

兩大女神泰達史雲頓和姬蒂白蘭芝首次同台。（圖片法新社）

當然，更叫人著眼的是這一次獲得終身成就獎的她，原來頒獎嘉賓正是另一位影壇女神姬蒂白蘭芝，台上姬蒂白蘭芝穿上5年前的舊衣，而泰達史雲頓則穿上CHANEL Haute Couture晚裝，影壇兩位仙界兩位女神結果平分春色，但泰達史雲頓的致謝詞則叫台下觀眾起立鼓掌，她說：

電影院，電影院，電影院，Wakanda Forever，Nothing but Love（瓦干達萬歲，就只是愛）。

泰達史雲頓穿上最喜愛設計師Haider Ackermann的西裝亮相，中性形象可是泰達史雲頓「招牌look」。（圖片法新社）

可見這位古一大師希望所有電影人都能夠安然渡過疫情，同時亦向已逝世的《復仇者聯盟》成員作最後的致意。

記者：何偉雄

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