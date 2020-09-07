【脊柱側彎】脊骨側彎逾10度即患脊柱側彎　把握18歲前改善側彎黃金期

▲ 脊骨側彎逾10度，即代表有脊柱側彎問題。

香港的學童保健計劃將脊柱側彎納入重點監察項目之一，脊骨向單側側彎成C型或雙側側彎成S型，同時側彎並超過10度以上者，即可診斷為脊柱側彎。每當保健計劃發現學童出現初期脊柱側彎即會記錄在案，若側彎於一定時間內未有改善則會建議學童配帶支架或施行手術。

由於人體的骨骼結構到十八歲後將固定成形，所以由發現到治療可謂分秒必爭，治療目的在於趕及十八歲前盡量改善側彎，令脊椎回復到相對正常的範圍。這段時間的中醫治療重點在糾正彎曲，由於病變部位在筋、骨、肌肉，治療上以結合推拿、針灸、正骨，效果為最全面而起效；同時患者需要改善不良生活習慣，糾正姿勢，多做伸展拉筋運動。

由於十八歲前骨架仍未定形，所以患者在治療後即使經X光確認側彎情況有所改善，仍需持續糾正姿勢及鞏固治療，不可大意，功虧一簣。以下為三點生活上的注意事項，持之以恆可有效改善病情：

起床後向天、向左、向右伸懶腰，拉鬆以脊椎為首的筋骨；

忌長期低頭、寒背等不良姿態，久坐一小時後應適量運動，轉腰扭腰等；

避免使用單側受力或背負重物，如無法避免則注意勞動後的拉筋放鬆，減輕傷害。

成人患者的治療方向重點在於改善症狀。由於骨架已經固定，身體因脊椎彎曲的情況可見於特別容易勞損，受傷，例如腰痛、頸部僵緊、背痛等等。雖然骨骼結構已經基本定形，但透過針灸、推拿、正骨，仍然可有效改善臨床症狀，提高生活質素。如有疑問，可向註冊中醫師查詢。

何顯毅醫師專頁：Facebook / Instagram

文章獲何顯毅醫師授權轉載。標題經編輯修改，原題為〈改善脊柱側彎的三項生活要點〉

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：林卓昕