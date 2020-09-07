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【全民檢測】至今逾115萬市民網上預約普及檢測　逾800人重複採樣

社會 10:53 2020/09/07

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

普及社區檢測計劃有115萬1千人預約登記檢測。（資料圖片）

普及社區檢測計劃踏入第7天，負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權表示，截至今日（7日）早上8時，有115萬1千人預約登記檢測，在過去6日累計有102萬7千人採樣檢測，當中826人重複採樣；而即日有39個檢測中心額滿。

聶德權今早（7日）在一個電台節目說，昨日有超過9成已預約市民按預約採樣檢測，另有3萬9千人無預約下前往檢測中心採樣。當局至今收到197宗個人資料被他人登記預約的個案，其中112宗懷疑涉及盜用他人個人資料，已轉交警方調查。

對於有800多人重複採樣，聶德權認為比例很少，行為不違法。他解釋登記系統容許重複登記，是為了方便市民，亦理解有市民完成首次採樣後，可能到過高危地方，或見過高危人士，為求安心希望再做檢測，是無可厚非。

至於會否再延長全民檢測計劃多3日，聶德權說現時決定是言之尚早，因計劃是願檢盡檢，有需求就提供服務，要視乎未來4日檢測中心運作情況。

普及社區檢測計劃已逾100萬人登記，了解141個檢測中心及地址，即看：【下一頁】

接受採樣前有何注意事項，即看：【下一頁】

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責任編輯：陳子謙

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