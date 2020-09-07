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【阿嬌受傷】鍾欣潼廈門遇意外　頭部嚴重受傷急送院　

娛樂 10:50 2020/09/07

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鍾欣潼（阿嬌）發生嚴重意外，身在廈門為內地劇集進行拍攝的阿嬌，於今日凌晨在酒店房間內發生意外，頭部嚴重受傷，已馬上送院治理。身於北京的阿嬌經理人霍汶希（Mani）以及好友容祖兒馬上乘坐第一班航機前往當地進行協助。

阿嬌近日身在廈門，正在密鑼緊鼓為內地新劇進行拍攝，於今晨突然傳出阿嬌受傷的消息。阿嬌所屬的英皇娛樂表示，阿嬌於今日凌晨在酒店房間內發生意外，頭部嚴重受傷，由於傷勢嚴重，已馬上送往廈門大學第一附屬醫院接受治療。

【阿嬌離婚】鍾欣潼離婚後首度露面　阿嬌為自己打格受訪自爆8字心聲

鍾欣潼頭部受傷。（鍾欣潼IG圖片）

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據悉意外發生於凌晨時份、在阿嬌的酒店房間內，相信與拍攝及工作無關。而受傷的阿嬌曾一度堅持，希望能夠參與今晨六點的最後一場拍攝，但由於傷勢嚴重，需要留醫治療及觀察。

【阿嬌離婚】鍾欣潼情路坎坷　與台灣醫界男神賴弘國未能走到白頭

Mani及Joey已經馬上飛往當地。（鍾欣潼IG圖片）

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阿嬌的經理人以及好友容祖兒已經乘搭今早第一班航機，從北京飛往當地作支援。希望阿嬌吉人天相。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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