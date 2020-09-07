【陳木勝出殯】導演陳木勝舉行辭靈禮　郭富城張家輝甄子丹送亡友最後一程

▲ 香港著名導演陳木勝今日舉行辭靈禮。

執導《天若有情》、《衝鋒隊：怒火街頭》、《我是誰》、《男兒本色》、《掃毒》、《危城》等經典電影的香港著名導陳木勝，早前因鼻咽癌離世，終年58歲。生前為虔誠的天主教徒的陳木勝，在今日（9月7日）在沙田聖本篤堂舉行辭靈禮。

陳木勝的好友張家輝、杜琪峯、洪金寶、成龍、楊受成、郭富城、甄子丹、林超賢、羅啟銳、張婉婷、陳德森、麥當傑、李惠民、謝寧、關信輝、林小明、樂易玲、鄭保瑞等，今早陸續到場送導演最後一程。鄭伊健夫婦、劉青雲夫婦等送上花牌。

陳木勝生前曾合作的導演友好和電影公司老闆杜琪峯、林小明、楊受成、成龍、李惠民、潘耀明、岑建勳、梁祟勲負責扶靈。

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《怒火》成陳木勝遺作

導演陳木勝於1981年加入了麗的兼任場記和助理編導，翌年跳槽到無綫，擔任杜琪峯助理編導，後晉升編導，曾參予拍攝有《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》等經典電視劇。

後來進軍影壇，執導作包括《天若有情》、《特警新人類》系列、《三岔口》、《男兒本色》、《危城》等，當中先後以《衝鋒隊怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》5度獲香港電影金像獎最佳導演獎提名。

其作品影像與劇力剛烈凌厲，充滿俠義氣慨。遺作為甄子丹與謝霆鋒合演的《怒火》，影片尚未上映。