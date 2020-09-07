  • 28°C
香港時間 : 2020907日 (週一) 11:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【陳木勝出殯】導演陳木勝舉行辭靈禮　郭富城張家輝甄子丹送亡友最後一程

娛樂 11:26 2020/09/07

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

香港著名導演陳木勝今日舉行辭靈禮。

執導《天若有情》、《衝鋒隊：怒火街頭》、《我是誰》、《男兒本色》、《掃毒》、《危城》等經典電影的香港著名導陳木勝，早前因鼻咽癌離世，終年58歲。生前為虔誠的天主教徒的陳木勝，在今日（9月7日）在沙田聖本篤堂舉行辭靈禮。

陳木勝的好友張家輝、杜琪峯、洪金寶、成龍、楊受成、郭富城、甄子丹、林超賢、羅啟銳、張婉婷、陳德森、麥當傑、李惠民、謝寧、關信輝、林小明、樂易玲、鄭保瑞等，今早陸續到場送導演最後一程。鄭伊健夫婦、劉青雲夫婦等送上花牌。

陳木勝生前曾合作的導演友好和電影公司老闆杜琪峯、林小明、楊受成、成龍、李惠民、潘耀明、岑建勳、梁祟勲負責扶靈。

【真英雄】黑豹患大腸癌後才晉身世界級明星 黑豹不為金錢鼓勵挺身對抗不公義

    點擊圖片放大
    +6
    +5

《怒火》成陳木勝遺作

導演陳木勝於1981年加入了麗的兼任場記和助理編導，翌年跳槽到無綫，擔任杜琪峯助理編導，後晉升編導，曾參予拍攝有《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》等經典電視劇。

後來進軍影壇，執導作包括《天若有情》、《特警新人類》系列、《三岔口》、《男兒本色》、《危城》等，當中先後以《衝鋒隊怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》5度獲香港電影金像獎最佳導演獎提名。

其作品影像與劇力剛烈凌厲，充滿俠義氣慨。遺作為甄子丹與謝霆鋒合演的《怒火》，影片尚未上映。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【真英雄】黑豹患大腸癌後才晉身世界級明星 黑豹不為金錢鼓勵挺身對抗不公義
18:46 2020/09/03
【真英雄】黑豹患大腸癌後才晉身世界級明星 黑豹不為金錢鼓勵挺身對抗不公義
【患癌奪命】《掃毒》導演陳木勝鼻咽癌末期離世 終年58歲遺三子女
15:41 2020/08/23
【患癌奪命】《掃毒》導演陳木勝鼻咽癌末期離世 終年58歲遺三子女
【陳木勝離世】劉德華曾合作《天若有情》成就經典 古天樂悼念陳木勝：心情低落
17:29 2020/08/23
【陳木勝離世】劉德華曾合作《天若有情》成就經典 古天樂悼念陳木勝：心情低落
娛樂人物職業 演員 林超賢 甄子丹 郭富城 楊受成 成龍 洪金寶 杜琪峯 電影

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
18:34 2020/09/06
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人　單身兩年坦言現在有追求者【有片】
21:59 2020/09/05
【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人　單身兩年坦言現在有追求者【有片】
【自私母女】隱瞞病情搭順風車不戴口罩　好心司機中招身上插滿喉管與死神搏鬥
17:35 2020/09/06
【自私母女】隱瞞病情搭順風車不戴口罩　好心司機中招身上插滿喉管與死神搏鬥