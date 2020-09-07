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【潮物速報】《花生漫畫》70周年聯乘7-11推型格環保袋　9月16日起限時換購

休閒 12:06 2020/09/07

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

藍色的輕便環保袋印上以白色及黃色的「HAPPINESS IS A WARM PUPPY」字句。(機構圖)

今年是Snoopy70週年，PEANUTS家族一眾角色將化身日本潮物，7-Eleven正聯同《花生漫畫PEANUTS》人氣角色，以及深受本地女生歡迎的niko and…推出以「HAPPINESS IS…」為題的聯乘潮物：獨家環保袋，Snoopy粉絲切勿錯過。

由4位PEANUTS經典可愛角色：Snoopy、Charlie Brown、Woodstock及Lucy化身成一套8款時尚環保袋，用色豐富，每款展現漫畫故事中的情景，看一眾角色如何定義生活中的專屬快樂，8款環保袋將於9月16日早上7時至10月30日供換購。

紅色的輕便環保袋展現Snoopy、Charlie Brown、Woodstock及Lucy打棒球的日常。(機構圖)

一系列環保袋印有「niko and …」字樣，加上注入不同型格顏色，可搭配不同衣著，可愛度爆登！每款輕便環保袋設計均附有指定款式大頭公仔收納袋，可將環保袋摺疊並收藏於大頭公仔頭內，方便攜帶。其中6款「輕便環保袋+大頭公仔收納袋」有齊Snoopy、Charlie Brown、Woodstock、Lucy大頭公仔，收納袋大小適中，並附有掛帶及啪鈕，可以扣於手袋或背囊上，適用於戶外休閒、上學或購物時使用。輕便環保袋尺寸：約38cm(長) x 42cm(闊) (不包括手挽位)；大頭公仔收納袋尺寸：約15cm(高)，而承重力約達5kg可以裝放不同物品。

每款加大版環保袋均附有指定款式的多用途拉鍊袋。(機構圖)

2款「加大版環保袋+多用途拉鍊袋」以黃色及深灰色設計，配上Snoopy與好友們的圖案，更添童趣之餘，又不失型格，可以手提及肩背，每款加大版環保袋均附有指定款式的多用途拉鍊袋，可收納零碎小物如八達通及鎖匙等，亦可將環保袋摺疊並妥善收納，方便實用。多用途拉鍊袋上的掛帶亦附有啪鈕，可以扣於環保袋或手袋上，尺寸：約45cm(長) x 42cm(闊) (不包括手挽位)。

8款時尚環保袋用色豐富。(機構圖)

「環保袋」換購詳情：

由2020年9月16日早上7時起至10月27日(共6星期)，顧客於7-Eleven分店購物滿$20(消費金額不包括購買香煙、奶粉、網上遊戲卡等)即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。由2020年9月16日早上7時起至10月30日，儲齊8張印花加$65，即可隨機換購「環保袋」2個；或儲齊5張印花加$40，即可隨機換購「環保袋」 1個。

記者：胡麗珊

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