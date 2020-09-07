警昨扣留一名新巴司機至今仍未落案　新巴職工會：有司機認為警方處理手法不合理

▲ 警方於社交網絡上指油麻地一名巴士司機涉危險駕駛被捕。（網上圖片）

有網民昨日發起九龍區遊行，期間警方在彌敦道近永星里截查一輛新巴，警方指司機快速行駛，一度非常貼近站在路旁正在執勤的警務人員，危及人員安全，涉嫌危險駕駛，但至今仍未落案。消息指出，面戴「豬嘴」的巴士司機因響號而被警員截查，車上乘客其後轉乘另一巴士離開。

新巴職工會理事長林錦標今日（7日）於電台目表示已請區議員及律師協助，目前要盡快取出巴士內的錄影和錄音器材以及黑盒，以解當時情況及巴士的車速等資料。

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林錦標說續提到，有其他司機認為警方的處理手法不合理，指司機會因應對方有危險而響咹示意，又提到知道工會有司機計劃自發按章工作。

警方指，昨日（7日）下午五時許，一名37歲男司機駕駛巴士沿彌敦道行駛，其間懷疑曾快速行駛，一度非常貼近路旁正在執勤的警務人員，危及人員安全。人員其後於彌敦道與眾坊街交界截停該巴士，西九龍總區交通部人員到場調查後，拘捕該名男司機涉嫌危險駕駛。該名男司機被帶返警署後，人員於他的袋內檢獲一個士巴拿，他同時涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

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記者：郭家穎