【自助餐優惠】JW Marriott三大限時優惠　The Lounge 宵夜自助餐85折每人$372.3

香港JW萬豪酒店推出3大限時優惠，85折可以嘆The Lounge 宵夜自助餐，任食新鲜刺身及壽司﹑冰鎮海鮮、鮑魚。另外還可以用半價購買住宿現金券，$1000入住標準房價之房型外額外附送自助早餐2位！

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85折嘆The Lounge 宵夜自助餐

逢星期一至四晚上供應，美食包括多款鮮拌沙律﹑新鲜刺身及壽司﹑冰鎮海鮮、亞洲風味美食、即煮粉麵及生滚粥，以及芝士與精選甜品等。The Lounge 快閃宵夜自助餐優惠券用餐期適用於2020年9月7日至11月30日的星期一至星期四 ，宵夜自助餐大小同價。最新的宵夜自助餐用餐時段為晚上7時至10時供應。快閃特價每位$372.30。留意，另外須附加10%服務費，並以原價計算。

快閃優惠銷售只限由2020年9月4日至9月10日舉行，優惠先到先得，售完即止。

半價買$2,000住宿現金禮券+二人免費自助早餐

原價為$2,000的住宿現金券，現在只需半價$1,000，此酒店住宿現金禮券適用於官網上預訂任何標準房價之客房類型，入住期由現在至2020年12月31日（2020年12月24、25、26及31日除外）；另送每天免費自助早餐兩位。

七五折購買$500Flint 晚餐現金禮券

逢星期一至五（公眾假期除外）提供精緻晚餐，廚師挑選新鮮時令食材，配合精湛的廚藝與創意，為賓客帶來滿載驚喜的晚膳體驗。用餐日期由2020年9月7日至11月30日。Flint 晚餐現金禮券原價$500，折後$375。

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責任編輯：陳珈希