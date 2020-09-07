  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】冰島研究指康復者抗體可持續最少4個月　非吸煙者抗體更高

健康 12:42 2020/09/07

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

冰島研究：康復者抗體可持續最少4個月。

新冠肺炎疫情持續，香港、比利是、荷蘭、美國等地都相繼出現2次感染個案，令人憂慮新冠肺炎的抗體到底能持續多久。冰島科學家日前就在冰島研究，發現近1800名康復者中，有9成以上的抗體測試均呈陽性，另外患者的抗體在確診後4個月仍保持穩定，研究於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）刊登。

冰島總人口15%已進行檢測，基因公司deCODE Genetics的研究團隊收集了30576個冰島人（約8%人口）的血清樣本分析抗體水平。

民眾需2次在抗體檢測呈陽性，才會證實體內存在抗體。結果顯示，1215個康復者中，有1107人血清抗體呈陽性，即約91.1%。另有超過9成患者的抗體，在120日後仍保持穩定，其中年齡較大、感染較嚴重及非吸煙者的抗體水平更高。

研究又指出，第一波新冠肺炎疫情在冰島的感染率為0.9%，並估計所有感染患者中，有56%曾經檢測確診，14%曾被隔離（未接受測試或測試呈陰性），30%從不知確診亦沒被隔離。故總結，即使進行了廣泛篩查，仍有大量未檢測到的感染個案，亦證明很多感染者沒有明顯病徵。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【新冠疫苗】疫苗無法讓人類產生永久抗體　英國政府顧問：像流感一樣需定期接種
11:30 2020/08/24
【新冠疫苗】疫苗無法讓人類產生永久抗體　英國政府顧問：像流感一樣需定期接種
環境衞生 病菌及病毒 健康問題 傳染病 疫情 冰島 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
18:34 2020/09/06
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
【自私母女】隱瞞病情搭順風車不戴口罩　好心司機中招身上插滿喉管與死神搏鬥
17:35 2020/09/06
【自私母女】隱瞞病情搭順風車不戴口罩　好心司機中招身上插滿喉管與死神搏鬥
【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人　單身兩年坦言現在有追求者【有片】
21:59 2020/09/05
【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人　單身兩年坦言現在有追求者【有片】