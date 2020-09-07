藥廠：提高大眾健康素養 多管齊下可望解決醫療融資失衡

本港公營醫療體系是本港醫療系統的基石，以低廉的服務收費讓大眾接受高質素的治療然而市民的健康素養不足，令他們未有充裕的醫療預算應付嚴重疾病，且過份依賴公營醫療服務，令公營醫療系統長期超出負荷，形成一個惡性循環。

美國默沙東藥廠有限公司港澳區總經理李嘉雯認為，醫療融資以及市民對醫療財政的認識並非單一界別可以解決，需要政府部門、公私營醫院、藥廠、醫生組織等多方面去攜手合作。

李嘉雯指，要改善本港醫療融資問題，最大的困難在於本港公營醫療體系對港人的完善照顧，令大眾誤以為治療嚴重疾病，如癌症，所有藥物或療程的費用在公立醫院均能夠得到政府資助，自己只需要承擔一個相對便宜的醫療費用。以癌症為例，有近9成的患者會選擇公立醫院求診。「然而部份副作用較少的新型癌症藥物，如標靶藥物、免疫治療等，其實大部分都是沒有政府資助及需要病人自費。這些錯誤的認知，往往令大眾對於治療疾病的費用大失預算。」她補充，從醫管局的網站，公眾亦未必能找到所有自費藥物或自費之適應症的資訊。患有長期慢性疾病，如糖尿病等的病人，以及患有癌病、罕見病等需要高昂醫療費用的病人，都會因為與私家的醫藥費用有比較而選擇輪候公立醫院。

要改變這個狀況，李嘉雯認為首先需要讓市民認識，在癌症等疾病的治療上，私營市場上可以提供療效更好的全新藥物和全新療程，不要只局限於公立醫院提供的藥物或療程選擇。市民可因應自身的考慮而選擇私營、公營傳統治療或公營自費藥物，多一個選擇考慮可幫助更多病人得到更適切治療。

提到藥廠在解決醫療財政問題的角色，不少人第一時間會主張藥廠降價。但李嘉雯指出，須從一個可持續發展的角度去剖析問題。「跨國藥廠在定價時要平衡鄰近國家或地區的情況，亦要平衡公私營市場之間的定價。」更重要的是，從長遠的角度審視，確保資源持續新藥研發去應對不同未知的新型疾病，及改善不同疾病的治療效果。

▲ 李嘉雯表示，默沙東藥廠研發新藥的目的是為了救治病人，以及提高病人的生活質素和減少副作用。

夾心階層藥費負擔重 免入息審查藥費資助計劃助紓緩

新聞上，不少個案報導基層病人不了解公院藥物收費制度而無法承擔公院新型自費藥物的開支。針對經濟困難的基層病人，醫管局透過撒瑪利亞基金和關愛基金醫療援助計劃提供安全網，將部份自費藥物納入安全網當中。不少藥廠均與不同非牟利團體合作推出藥物資助計劃以支援弱勢社群。

然而默沙東藥廠留意到此問題不只發生在弱勢社群入面，夾心階層是被忽略，尤其是在癌症的治療上。在使用公營醫療癌症服務的「夾心階層」，其經濟水平或稍高於安全網的入息審查之上因而無法受惠於上述援助計劃，往往被忽略其醫療財政困難。她表示：「這些夾心階層病人雖有點積蓄，未必符合政府或非牟利機構資助計劃的入息審查。但因為家庭負擔大，無法為治療疾病而犧牲其他家庭成員開支。我們研發新藥的目的不單是為了救治病人，更希望提高病人的生活質素和減輕副作用，確保我們的藥物能否到達有需要的病人手上。」

有見及此，默沙東藥廠與非牟利團體推出不設入息審查的癌症免疫治療藥費資助計劃，以照顧以往被忽略的「夾心階層」。「我們考慮更多一層，希望幫助這一群經常被遺忘的『夾心階層』，讓他們能選擇最新的自費藥物治療的同時，能舒緩他們的經濟負擔。」然而藥費資助計劃只是短期措施，要解決本港的醫療融資問題，仍然要下很大的工夫。李嘉雯認為，政府推出的自願醫保，長遠而言可以將部份病人分流去私家醫院，減輕公立醫院的負擔。「這是非常好的第一步。」

▲ 默沙東藥廠本着將病人放在首位的精神，希望有需要的病人也能得到新型藥物救治，因此默沙東藥廠針對安全網外的「夾心階層」病人，推出不設入息審查的癌症免疫治療藥費資助計劃。

推動多方溝通合作 提高全面健康素養意識

「其實政府近年也和私家醫院磋商，安排了不少公私營醫院合作，例如租用私家醫院的床位，或資助癌症病人使用私家醫院電療服務。這樣便能讓公立醫院、私家醫院和病人帶來三贏局面──緩解公立醫院壓力、善用私家醫院資源及病人得到適切治療。」

她指藥業界持開放態度，樂意與醫管局、衞生署、公私營醫療機構、醫學組織等不同持份者溝通，希望長遠而言可共同合作解決病人在醫療負擔能力和認知的問題。在維持本港醫療體系穩健的同時，能更快引進更有效的藥物和治療方法幫助病人；亦希望與醫學組織合作──推動公眾教育，提升公眾對健康素養、疾病、健康管理、醫療財政的認識，讓病人預防疾病和儘早認識到自己的疾病能有哪些有效及最新的治療方案可供選擇。

爲鼓勵市民認識健康資訊，本文章由MSD支持製作。

HK-NON-00170 Sep/2020

(資料由客戶提供)