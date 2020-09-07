香港郵政下月29日發行《風雲》郵品　馬榮成親繪郵票册全球限售5,000套【附圖】

▲ 香港郵政將於10月29日發行以《風雲》為題的特別郵票及相關郵品。（杳港郵政提供）

香港郵政將於10月29日（星期四）發行以香港著名漫畫《風雲》為題的特別郵票及相關郵品，即日起接受預訂。

今次發行的一套六枚郵票、兩枚小型張、首日封及套摺等相關郵品，設計以聶風、步驚雲及無名為首的人物作主體，是首次將《風雲》這套陪伴無數香港人成長的經典角色和場景活現郵票之上。

馬榮成挑選8幅作品印製郵票小型張

《風雲》作者、著名漫畫家馬榮成今次親自挑選8幅經典作品印到郵票及小型張上，每幅作品皆集中於人物的意態及景致的描寫，突顯《風雲》靜態的一面，當中《天下起風雲》及《唯我傲迎風》乃馬榮成的最愛。

這兩幅作品標誌着馬榮成在漫畫生涯的重要里程碑，帶出其年少時對漫畫世界的追求。兩幅作品構圖簡潔有力，以大量空間作襯托，講求畫意。兩幅經典作品早於《風雲》面世前已於畫展展出，足足有約30年的歷史，現再度出版，別具意義。

馬榮成自2015年完成《風雲》漫畫創作後，與香港郵政合作再執畫筆，親自繪畫全球限量發行5,000套《珍藏郵票册》。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

郵票册的封面上印有馬榮成親手用水墨繪畫的畫作，內附有一套六枚郵票及兩款郵票小型張外，馬榮成更用水墨繪畫方法將部分經典場面重新演繹。郵票冊內亦另附兩張以黑墨印刷技術印製的$10及$20郵票小型張。郵票冊每人限購2本。

除《珍藏郵票册》外，香港郵政同時會發行附有一套六枚郵票及兩款郵票小型張的套摺。套摺印有馬榮成重新繪畫的作品手稿，以交錯的線條，虛實並用，將聶風及步驚雲的輪廓合二為一，象徵兩人於漫畫中糾結難解的關係。

今早10時半網上接受預訂

顧客可於今日（7日）早上10時30分起在香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及上述Facebook專頁預訂這套特別郵票及相關郵品，亦可前往各郵政局索取訂購表格。

9月23日或之前提交訂單的顧客，最快可於發行當日（10月29日）前往郵政局櫃位領取，或經派遞收取所訂購的郵品；9月23日後遞交表格者，領取郵品或安排派遞的日期將另行通知。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙