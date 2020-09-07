陳彥霖屍體樣本沒被驗出哥羅芳　料陪審團本周五退庭商議

▲ 化驗師康祐軒今被重召作供，康指於陳彥霖屍體樣本沒有驗出含哥羅芳。（經濟日報資料圖片）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍海面，死因研訊今（7日）續。政府化驗師供稱，死者屍體胸腔液樣本中沒有驗出哥羅芳成份，亦沒有在屍體其他樣本中發現大麻或其他藥物成份，但化驗師指哥羅芳有機會在屍體腐化過程流失。死因研訊已傳召所有證人，死者母親今天沒有到庭陳詞，死因研訊主任及醫管局一方均沒有陳詞。死因裁判官將於本周五（11日）給予陪審團裁決指引，料陪審團當日將退庭商議。

鑑於早前陪審團懷疑死者或曾吸入哥羅芳，死因研訊主任今天重召政府化驗師康祐軒作供。康供稱，他早前曾對死者屍體的胸腔液樣品進行化驗，當中並沒有發現哥羅芳，他另對屍體胸腔液、膀胱沖洗液及肝臟樣本作化驗，當中亦沒有發現大麻、安非他命、冰毒、可卡因等常見的濫用藥物，也沒有發現任何精神藥物或安眠藥成份。

死因研訊主任問及康，為何只對屍體胸腔液進行哥羅芳測試，以及如果死者吸入份量過少，會否無法驗出。康供稱，因為哥羅芳為氣體，一般而言會化驗屍體的肺部、血液及腦部樣本，但因為死者屍體已腐化，故使用胸腔液代替血液。康指如果死者曾吸入，應該會被驗出，但哥羅芳亦有機會在屍體腐化過程流失。

死因研訊主任續問及，如果死者曾吸食大麻，經過多少天後才無法被驗出。康指，大麻的半衰期為1至2天，而進入身體後產生的代謝物半衰期則為3天，因此如果死者死前5天曾吸入大麻，則會被驗出。

死因裁判官問及康，如果死者吸入致命份量的哥羅芳應能驗出，康同意。死因裁判官續指，但如果死者只是被哥羅芳導致昏迷，加上屍體出現腐化，則有機會無法驗出。康亦同意，但強調是加上屍體腐化情況。

死因研訊所有證人作供完畢，死因裁判官指，上星期已提醒死者母親何姵誼，如有陳詞須於今天進行，惟何今天沒有出席研訊，而因研訊主任及醫管局一方均沒有陳詞。死因裁判官將研訊押後至本周五（11日），屆時將給予陪審團裁決指引，預料陪審團當日將退庭商議。

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記者：王仁昌