【重男輕女】繳4成人工做家用被媽媽要求幫細佬買樓　女兒崩潰：我自己都買唔起

▲ 女兒被重男輕女媽媽要求幫弟弟買樓。

現今社會，在部分老一輩思想中重男輕女觀念仍然根深柢固。有女網民在社交平台投稿表示，從小到大媽媽都偏愛弟弟，被寵壞的弟弟30多歲仍一事無事，而勤奮孝順的她交出4成人工作家用、甚至供養弟弟，仍遭媽媽無視和責罵，令她非常不忿，坦言「好憎自己阿媽」。

有女網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，媽媽是80年代偷渡到香港，沒有學識，然而多年來她一直拒絕學習，至今仍不懂搭地鐵，不會煮飯、家中水電煤也不懂繳交等。即使女網民嘗試教她，也被她拒絕，結果經常坐錯車需要女網民去接、又把電話弄壞等，需要女網民善後。

佢一啲都唔會識感恩，仲話我廢物。

要求幫弟弟買樓

不過，更令女網民生氣的，是她的弟弟。媽媽從小就重男輕女，結果把弟弟寵壞，幼時就不願讀書，功課也是女網民在媽媽威脅下替弟弟做，否則就會被打。弟弟中三未畢業就輟學，每天只待在家中，媽媽竟說「唔緊要，阿媽養你」。

最終，弟弟20多歲才出來工作，只能從事低人工的勞力工作，媽媽不但毋須弟弟交家用，反而要女網民和爸爸給弟弟零用錢。

而女網民在媽媽的壓迫下，很努力讀書，大學畢業，收入也不錯，但媽媽就要求她交出4成人工做家用，還要給弟弟錢，結果女網民自己無法儲錢，有時當女網民自己買了衫或鞋，媽媽就大吵大鬧，質疑她為何有錢也不給她。近日媽媽更要求她幫弟弟買樓，

我自己都買唔起樓，仲要幫你個仔買樓？

媽媽不當女兒為仔女

女網民坦言，曾試過平心靜氣跟媽媽談論，但往往說不夠兩句就會被「反枱」，媽媽不但說女兒無資格教她做事，甚至說只會把兒子視作自己兒子，不會理會女兒的感受。

我試過問佢點解佢咁憎我，佢話因為我唔係仔。唔當我係仔女但佢又問我攞錢喎，試問我點同佢傾。

由於近年女網民身體欠佳，需要吃得清淡，但媽媽毫不理會，依舊重酒鹽糖，要求女網民自己煮。然而，每當她買餸回來，隔天便消失，原來是被媽媽丟掉。

佢話雪櫃唔係俾我擺我買返嚟嘅餸，要擺自己買個雪櫃返嚟。如果照佢咁講，佢唔應該用冷氣，雪櫃，電視，風扇......因為全部都係我買。

而多年來，爸爸眼見女兒被媽媽欺壓，卻一直沒有作聲，反而叫女網民「忍吓忍吓就一世」。不少網民看過帖文，紛紛留言叫她搬走，過自己的人生，「唔需要愚孝」、「走啦！佢唔當妳係女，妳一蚊都唔好再比佢」、「你要負既責任已經好多年，既然父母都唔識去愛你，咁不如有自己既生活好過！」

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責任編輯：王明芳