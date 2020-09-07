【亂擠暗瘡】19歲少女擠「危險三角區」暗瘡　右眼腫痛發高燒證顱內嚴重感染險亡

▲ 19歲少女擠「危險三角區」暗瘡，顱內嚴重感染險亡。

擠暗瘡要小心！浙江寧波市寧海縣一名19歲楊姓少女，近日擠掉鼻樑上的暗瘡後，竟右眼紅腫劇痛並發高燒，求醫證實顱內嚴重感染險亡。醫生稱，面部「危險三角區」包括鼻樑，該區域血管密集，亂擠嚴重可危及生命。

綜合内地媒體報道，19歲楊女近日發現鼻樑長了暗瘡，遂順手擠掉，豈料之後她的右眼周圍皮膚開始紅腫、疼痛，數天後更發高燒達攝氏39.7度，且右眼腫脹，難以睜眼。

楊女聽從家人建議，到醫院求醫，證實患「海綿竇血栓性靜脈炎」，這是一種嚴重的顱內感染，若不及時治療，可導致患者死亡報道指，楊女經抗感染治療後，病情逐漸穩定。

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當地醫生解釋，楊女長暗瘡位置，正是長在面部「危險三角區」上，「危險三角區」即面部以嘴唇畫一條直線，以鼻根部為一個點，連接起來的區域就是危險三角區。這裡的血管豐富但沒有靜脈瓣，如這個部位發生感染後，若隨意搔抓、擠壓、挑破、熱敷等都可導致炎症迅速擴散，可使膿液和靜脈內含細菌的栓子進入顱內海綿竇，引起顱內海綿竇血栓性靜脈炎。

醫生提醒，生暗瘡後應保持面部清潔待其自然痊愈，若暗瘡嚴重，應到醫院皮膚科求醫。

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責任編輯：羅嘉欣