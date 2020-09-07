【身教育兒】同學因父母吸毒入獄遭排擠　中一女兒願做朋友憂母反對媽媽一句話顯家教

▲ 有媽媽分享中一女兒的同學因父母吸毒入獄遭排擠，其女兒卻願與她做朋友，只是對方擔心這位媽媽會不喜歡，可是媽媽一句說話顯出家教。

家庭教育影響孩子深遠，父母的身教是子女最好的教育。台灣一名媽媽在社交媒體分享，中一女兒的同學因父母吸毒入獄遭排擠，其女兒卻願與她做朋友，只是對方擔心這位媽媽會不喜歡，可是媽媽一句說話顯出家教。

其他家長勸不要跟同學來往

該名媽媽昨晚（6日）於facebook群組「爆廢公社」發帖，表示就讀中一的女兒和一名同學打球後回家，跟她說「同學問我，你會不會討厭她」，媽媽答不會，不解她為何這樣問，於是女兒道出同學的家庭背景︰

因為她父母吸毒被抓，關在監獄，從小和姑姑、阿嬤（嫲嫲）生活，她說有其他同學的父母知道，叫同學不要跟她來往。

媽媽聽後，即說︰

她父母的事情跟她無關，我在乎的是你的朋友的品性。

女兒指自己也是這樣跟同學說，媽媽很欣慰以前教導女兒的說話，她都有聽進去。媽媽突然心疼起那位同學，還問網民「現在真的還有這種傳統觀念不讓小孩之間來往嗎」。

這位媽媽留言回應網民時表示，不忍小女生面對這種歧視，認為孩子出現自卑心，才會這樣問她的女兒。她指這位同學來過她家裡幾次，估計「應該是去過其他同學的家裡，遇過這種情況，才會這樣問我女兒」。

網民︰無法選擇父母卻可選擇人生

網民大讚這位媽媽很棒，灌輸給女兒「正確的教育觀」，有人指出孩子不能選擇父母，只是無辜生在這種家庭。網民留言︰

可以告訴她無法選擇父母，但可以選擇自己的人生。

有網民稱，孩子面對排擠及歧視，可能因此變壞，然後家庭落入惡性循環。而媽媽教育女兒正確的觀念，再去影響她的同學，跟她一起走上正路，「遇到妳女兒這麼好的益友，這小孩能獲得正面能量」。

此外，有網民分享他的類似經歷，他讀高中時，跟一個同學是好朋友，同學的家人曾犯案，但他沒因此離棄對方。結果這位同學很爭氣，畢業後找到理想的工作，所以他深信媽媽的身教很重要。

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責任編輯︰駱秀玲