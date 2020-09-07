陳文敏認為拘捕譚得志所引法例過時　湯家驊指以言入罪非違人權相信法庭會平衡

▲ （經濟日報資料圖片）

人民力量副主席譚得志昨日(6日)被警方國安處以《刑事罪行條例》第10條拘捕，涉嫌發表煽動文字，涉及其於街站及社交媒體直播內容。港大學者陳文敏稱警方引用殖民地時期的高壓法律，形容屬過時法例；惟資深大律師湯家驊則指有關罪行未必視為違反人權或違憲，普通法下不曾引用相關法例，需予法庭空間凝聚法律原則。

港大法律學院公法講座教授陳文敏今早(7日)接受電台訪問時提到，警方所引用的法例是殖民地時期的高壓法律，可追溯至19世紀末，用來管制新聞自由，並曾於67暴動時使用，形容屬過時法例；而法律界認為《刑事罪行條例》的條文範圍太寬及廣泛。

他補充，香港每天有不同議題，社會都有不同意見，都可引起不滿，現時尊重言論自由的社會，一定可以對政府作批評，而基本法及人權法保障言論自由下，法院有足夠空間，訂出甚麼文字構成憎恨及藐視的標準，並非一般批評政府就為之藐視，或公眾言論作批評就當作引起不滿。

行政會議成員、資深大律師湯家驊則稱，以言入罪並非違反人權，又引述《國際人權公約》指言論有機會受法律限制，亦可構成刑事罪行，單指言論不應有法律規管是不正確，相信法庭會做平衡，衡量限制與個人自由是否對稱，認為有關罪行未必視為違反人權或違憲。

他又強調，於普通法下並無引用過相關法例，要給予法庭空間去凝聚法律原則；與有關條文最相近的是刑事藐視法庭，相信如要構成憎恨政府，是要證明有多大機會令社會廣泛憎恨政府的情況出現，法庭會從各種不同背景、環境證據作決定。

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責任編輯：陳正怡