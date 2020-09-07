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【無名英雄】滿身灰塵不想弄污座位　藍領工人車廂內屈身坐油桶

休閒 12:54 2020/09/07

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

台灣一名穿著工衣的男子，車廂內屈身坐在油桶上。

職業無分貴賤，台灣有網民近日分享在捷運內見到觸動人心的一幕。一名穿著工衣的男子，沒有坐在車廂座位上，而是選擇屈身坐在油桶上。發帖者認為工人是不想弄污座位，發文表揚工人的辛勞付出，感動不少網友。

一名網民最近在Facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，在捷運車廂內見到一名中年男子坐在油桶上按手機。該男子身穿工衣、頭戴白色安全帽，貌似是藍領工人。發帖網民認為，該名工人是不想弄污座位，而選擇坐在油桶上：

今天還真的讓我遇到做工的人，我身上髒，不要髒了座位，屈身坐在油漆桶。

發帖者在文末又加上「職業不分貴賤」、「人人都是用汗水換新臺幣」、「多點關愛社會多溫暖」等文章標籤，感動不少網民踴躍留言：「職業不分高低、大哥辛苦了」、「他們是最偉大的存在」、「阿伯你不髒..因為有你們的辛苦付出..才能有很多很棒的建設跟交通工具。」

有部分網民分享，自己的父母同樣是藍領工人。有網民為此「引以為傲」，亦有人指父母也會害怕造成別人不便：

我爸媽也是工人，他們去買飯買飲料的時候，會趕快離開，真的不敢坐在裡面吃飯或待便利商店太久，總是說身上髒髒別影響別人，但以他們為榮，為別人著想，別看不起工人。工地長大的我，學會他們為人著想的精神。

而有更多網民表揚工人的辛勞付出，大讚他們是：

穿著最髒衣服，賺的卻是最乾淨的錢。

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責任編輯：羅嘉欣

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