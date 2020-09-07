【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶

▲ 混血冠軍謝嘉怡由細靚到大，孝順孫女視嫲嫲做典範。

應屆混血雙料港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）當選後，率直的Lisa除表示想要吃排骨飯慶功外，乖女的謝嘉怡還想要探望長居在香港的嫲嫲。Lisa在昨晚（9月7日）於個人社文平台貼出與嫲嫲的合照，並感謝嫲嫲一直向她展示如何做個堅強和獨立的女士。

香港與蘇格蘭混血兒Lisa雖然於蘇格蘭出生及長大，但爸爸Peter一直希望她能夠回到「家鄉」----香港參選港姐，以及了解香港的文化。而過去多年來，Lisa都有定期回港探望親人。

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▲ Lisa衛冕後表示最想見到嫲嫲。（instagram圖片）

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孝順乖孫女謝嘉怡

謝嘉怡的爺爺曾於大埔經營雞粥生意，每年返港都會到大埔探望爺爺和嫲嫲，當選後Lisa亦表示希望能夠盡快親身向嫲嫲報喜。

昨晚，Lisa在社交網站貼出與嫲嫲的合照並以英文留言，大意謂：「香港一直讓我感覺有如第二個家，全因為我的嫲嫲。每年我回來探望她，我們都會去飲茶，她每次都會點我喜歡吃的食物。」估計當中一定有Lisa喜歡吃的排骨飯。

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謝嘉怡續謂：「嫲嫲每次帶我到不同地方參觀，跟我分享她的成長故事，每次都讓我非常著迷。她永遠都對我表示支持，向我示範如何做一個堅強、獨立的女人。我很幸運這些年能夠有她的教導。」

帖文還附有Lisa小時候與嫲嫲的合照，之前她亦曾分享過自己小時候的照片，不過因為相片中的她低頭吹蠟燭未能清楚看到Lisa的樣貌，是次的正面兒時照能夠見到小時候的Lisa非常可愛，擁有美人胚子，真正「由細靚到大」！

事實謝嘉怡人靚心美十分孝順，她不時陪住爸爸四圍去，早前並與父親一起去同鄉會，另外又上肥媽節目，答謝對方提名她參選港姐，是位飲水思源的好女仔。

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