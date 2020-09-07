【我要做業主】堪輿學家教化解凶宅怨氣　凶宅大王買賣逾200單位：大部分賺錢

▲ 「凶宅大王」伍冠流及堪輿學家楊皓雲師傅於TVB節目《我要做業主》大談凶宅。

由胡諾言、林秀怡、彭慧中主持的TVB節目《我要做業主》，在昨晚（9月6日）邀請了「凶宅大王」伍冠流及堪輿學家楊皓雲師傅大談凶宅。曾買賣多達二百多間凶宅的資深投資者伍冠流表示，從來不怕購買凶宅，而且透露大部分凶宅都能助他賺錢。

伍冠流分享多年來買賣凶宅心得稱：「絕大部分都能賺錢，能過心理關口是值得買的。」

【我要做業主】公屋仔28歲上車全太太精打細算 楊潮凱：要過好生活全靠好老婆

▲ 「凶宅大王」伍冠流分享購買凶宅的經驗。（TVB截圖）

愈來愈多人不介意凶宅

伍冠流回憶以前投資物業的情況指，凶宅比同類型物業平很多：「早廿年前起碼有7折，有時6折甚至5折都買到，能克服恐懼便買。」

不過他慨嘆今時不同往日：「現在的凶宅愈來愈難購買。由於不介意的人多了。」現在凶宅就算相比起同類型物業大只約9折，他指此價錢對買家不是十分吸引：「起碼要7折才行，因為還要百分之15印花稅，7折買到等於85折買到。」

【我要做業主】林秀怡男友夾大份首期兼做擔保 Kirby成功上車：慶幸男友家人也信任我

▲ 堪輿學家楊皓雲師傅分享化解方法。（TVB截圖）

凶宅分三級制

原來凶宅的價格視乎凶的情形，堪輿學家楊皓雲師傅指凶宅可分為三個級別。

他指：「第一級凶宅如意外失足墜樓、年長、生老病死，道教上稱為陽壽已盡，由於死者於死後未必會逗留在凶案現場，所以陰氣是不會重的。第二級凶宅如跳樓、吊頸，因為大部分死者都是有目的而死，通常於死後會找冤親債主。最嚴重的第三級凶宅，由於死者是枉死，怨氣比較深，所以一直陰魂不散。」

楊師傅提出各種解決方法謂：「透過光線、空氣和風水法器都可以趨吉避凶，陰暗潮濕位置反而很容易出現靈異事件。」

當然，堪輿學非精密科學，只供參考。