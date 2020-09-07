【家品速報】Dyson全新輕量無線吸塵機　Digital Slim淨重1.9公斤吸力強兼多功能

▲ Dyson推出全新輕量無吸塵機系列Digital Slim，機身不足兩公斤，輕巧又易操作。（Dyson提供）

天花、地板、櫃底等易有碎屑塵埃，天天都要吸塵，如何可以慳力又做得快？揀選一部吸力強、功能多又輕巧的吸塵機，就可大大減低清潔工作的負擔。Dyson全新的無線吸塵機Digital Slim系列，主打輕巧、吸力強，更有多組配件便利清潔不同位置。

全新輕量無線吸塵機Digital Slim系列，3個新款式包括Fluffy、Fluffy Extra和Fluffy Pro。Digital Slim顧名思義即是比以往系列輕身，一般女性拿起也不覺太重，輕鬆吸塵無難度，腰痠背痛都少些。而吸頭、配件、氣旋組等，都有加以改良。

機身大瘦身輕3成 不足2公斤

相比Dyson V11無線吸塵機，今次的Digital Slim系列機身由二件式，變成一體式設計。體積減了20%，放在家中也不佔位置；重量更輕了3成，只得1.9kg。

不只外形變輕巧，內裏的科技配置也再升級，如摩打經特別設計、軟絨毛滾筒吸頭也「瘦身」變輕，更獨有11個渦旋式氣旋組，達致更佳的塵垢分離效果。

機身設計改變，但官方強調此舉無減吸力，Digital Slim系列吸塵機能有效過濾99.97%小至0.3微米的微塵，大顆粒的碎屑、微小塵埃都能清得一乾二淨。

▲ 清潔時毋須接觸灰塵，吸頭刷毛、集塵筒、一體式的前後置濾網、窄縫照明吸頭都可直接用水洗。（Dyson提供）

吸頭改良增清潔效能

Digital Slim所搭配的輕量軟絨毛滾筒吸頭，內裏的氣道設計由原本的急速轉角，改為圓滑的弧形設計，故氣流可更順暢地從地面到達吸頭頸部，再配合底部的凹槽設計，吸頭能覆蓋到邊緣位置，增加於角落、縫隙、牆身的清潔力。

除了隨機附有的輕量軟絨毛滾筒吸頭，Digital Slim系列3款吸塵機都有其他配件，如Fluffy Extra、Flffy Pro有LED隙縫吸頭，當清潔地板、梳化、地櫃、床架等位置時，可發光照亮窄縫，方便用家清潔。

▲ 換上不同配件後，可輕鬆應付不同位置的清潔工序。（Dyson提供）

而Fluffy、Fluffy Extra都有低處清潔轉接頭，能方便清潔大件家具，毋須移動家具都可深入梳化底、床底等位置。

4大吸睛特點

一、在節能模式下，Digital Slim輕量無線吸塵機可運行長達40分鐘，強效模式則可運行5分鐘，有需要時可加配後備電池，隨時更換。

二、備有LCD顯示屏，可顯示當前清潔模式和剩餘運行時間，另提供濾網保養提示、喉管阻塞報告。

三、吸頭有LED燈，即使清潔較昏暗的床底、櫃底位置時，都可以把塵垢看得一清二楚。

四、11個渦旋式氣旋組經重新設計，可產生達100,000g的強大離心力，有效從氣流中分離塵垢。

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全新輕量Dyson Digital Slim無線吸塵機系列

1/Fluffy，備6件配件組合，如低處清潔轉接頭。（$4,180）

2/Fluffy Extra，備10件配件組合，如隙縫、床褥吸頭，延伸軟管等。（$4,680）

3/Flffy Pro，備9件配件組合，如頑固污垢塵掃、直立式充電收納架。（$4,880）

▲ （右至左）Fluffy、Fluffy Extra、Flffy Pro。（Dyson提供）

記者：吳霆俊