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【上課壓力】港爸媽大呻網課阻滯多上體育堂離地　好驚收到仔女電話：我入唔到 Zoom

教育 13:10 2020/09/07

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疫情下，本港中小學幼稚園生上網課，家長們紛紛大呻遇不少困難，尤其害怕收到電話 ，孩子表示入唔到 Zoom。

全港中小學將於本月23日起分階段恢復面授課堂，現時很多中小學幼稚園生都用Zoom上網課。雖然已運作了多天，但依然遇上不少阻滯，家長們紛紛在網絡大呻，尤其有港爸害怕收到孩子電話表示入唔到Zoom，大批家長表示身同感受。另外，有港爸表示不明白體育堂也網課，發帖批評「離地」，同樣掀起家長討論。

家長怕收到孩子求救電話

近日在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」中，不少港爸媽開帖討論孩子上Zoom網課的情況，有港爸發帖表示︰「十分害怕收到孩子的電話︰爸爸，我入唔到Zoom」，有關帖文2日內旋即獲得2千多名家長關注，表示大有共鳴。有家長留言︰「每日收到家長群組求助 ，屋企Zoom中途斷線，會議室又lock login，請求其他同學轉告老師unlock zoom會議室……好煩」、「尋日我開緊工，隔住個Cam聽到點解開唔到鏡頭」等。

有港媽育有K3及小二孩子，她建議放手，孩子錯多幾次、試多幾次就學如何解決，初時涉及技術及網絡問題，後來運作順暢，當學習解決問題和訓練應變能力。

批評用Zoom上體育堂

另一方面，有家長對於用Zoom上體育堂大感難以理解，發帖掀起網民一起討論當中難處，以及如何調節。該港爸發帖指出「阿仔學校通知話要Zoom上體育堂，仲要著埋運動服同波鞋上堂。」

有些家長表示家中空間有限，上體育課困難，有感是多此一舉，留言指出「香港好多家庭都係住蝸居，邊有咁多運動空間」。有港媽曾向校長提及是否要外出𨋢口或者大堂上體育堂。校長解釋不是要小朋友跑來跑去，只做些眼球操之類，但家長不理解何以要開電腦做眼球操。

家長支持孩子在家多郁動

不過，更多家長明白用Zoom上體育課的好處，有港媽分享女兒上Zoom做八段錦、少少健身操，「其實郁下企下都好，好過由8點坐到12點Zoom」，另有家長舉例表示很多人開YouTube做運動，又會對電視玩Ring Fit及Just Dance等運動跳舞遊戲。

有網民支持及明白在家著體育服，令小朋友有少少上學的感覺，亦理解到室內著運動鞋是為保護雙腳，只是希望校方提早通知家長，笑言「第一堂消毒唔切呀」。不少家長明白在疫情用Zoom上體育堂都是折衷的方法，有感孩子全班一齊Zoom住做體能是好事，因為小朋友困在屋企幾個月不常郁動，作為家長很鍾意有體育堂。

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責任編輯︰王明芳

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