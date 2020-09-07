【親子抗疫】孩子長留在家欠社交影響表達技巧　言語治療師創親子溝通遊戲培育表達能力

▲ 言語治療師和英文教師Carley，分享了4個簡單的親子溝通遊戲，增強孩子表達能力。

疫情下，小朋友多留在家，不少家長擔心子女減少與同學接觸，會影響其表達和社交能力。現為英文教師和言語治療師的Carley，分享了4個簡單的親子溝通遊戲，即使在家都可以增強孩子的表達能力。有興趣讀者不妨到其FB專頁「言語治療師媽媽Miss Carley」，看看更多她分享的心得。

現時Carley育有4歲和1歲的孩子，正值表達能力和社交能力極速成長的年紀。她坦言孩子長時期留在家中，或會影響其身心發展。

小朋友，尤其是6歲以下幼兒，需要訓練大肌肉的活動，亦需要透過與人接觸、交往學習社交和溝通技巧。小朋友多了時間留在家中，減少機會接觸老師和同年紀的小朋友，會影響小朋友的語言表達、社交能力。而且，長時間留家或會令他們無機會發洩自己的精力，因而出現負面情緒。

她指，小朋友表達情緒的需求會隨着成長而愈來愈強，均需要運用到情緒的詞𢑥，以及是否懂得去表達感受。

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她解釋，社交能力是指在適當場合說適當的說話。「最簡單是與人說話時要望住別人，與人有適當的應對，例如別人問你問題，你會給出答案，年紀較大、能力較高的小朋友，就可以表達自己的意見，敢去反駁或同意別人，都是社交技巧一部份。除了純粹語言表達，如詞𢑥、組織，句子、發音，語言運用也是社交能力好重要的一部份。」

就住小朋友長時間留在家中的情況，Carley特別設計了4款簡單的親子溝通遊戲，可以增進親子間的感情之餘，亦可幫助小朋友學習詞彙、運用邏輯推理、搭描述物件、增強聯想和句子運用。

（一）親子共讀訓練五感

Carley認為，培育孩子的表達能力，最簡單是親子共讀。不過不少家長只有單向說故事的形式，她認為最重要是增加孩子參與度，鼓勵他們多代入故事角色，說故事時家長可按孩子能力問5W1H問題。

▲ 言語治療師兼英文教師Carley指，親子共讀可加入角色扮演，練習對話。（相片：受訪者提供）

以3隻小豬的故事為例，對年幼的小朋友可以簡單提問「誰、在哪裏」，對較年長的小朋友，則可以問「如果你是小豬會有何感受？」增加其代入感，又或是問「3隻小豬的房子為何會被大灰狼吹倒？有何解決方法？」這類問題，讓小朋友多運用邏輯推理，思考故事的前因後果。

除了問問題，家長亦可在講故事時運用適當語氣、身體語言、模仿聲音等，利用五感嘗試扮演不同角色和說故事。例如3隻小豬可有不同聲音，開心時用輕鬆活潑的聲調，過程中可加入簡單動作，或借助道具演出，例如用筆扮飛機，用手敲枱去代表敲門聲，家長亦可邀請孩子嘗試形容故事中出現的物件，如滴滴答答的雨聲、軟綿綿的貓，讓故事內容更生動有趣。

若再進一步提升小朋友的參與感，可以將人物改為小朋友的名字，做簡單的角色扮演，鼓勵小朋友代入人物角色練習對話。說完故事後，可請小朋友覆述故事，或畫下故事情景，增加對故事的印象。

（二）層層疊增聯想能力

▲ 雙方輪流拿積木疊高，疊高前要說出有特定特徵的物件。（相片：受訪者提供）

若家中有類似層層疊的玩具或積木，家長與小朋友都可作簡單的溝通遊戲。玩法是，雙方輪流拿積木疊高，但疊上去之前要講某個類別的東西例如水果，或再難一點是某個功用的物品，如用來清潔的東西、圓形的東西，當講不出來或者積木倒下的一方就算輸。遊戲可以訓練小朋友的詞𢑥和聯想能力。

（三）障礙遊戲加強句式運用

▲ 障礙遊戲提升答問技巧，並加強詞𢑥和句式運用能力。（相片：受訪者提供）

家長可與小朋友面對面坐，中間放一塊板阻擋彼此視線，各持一份填上相同顏色的填色紙。家長可給予小朋友指示，填色紙上各種物品的顏色，讓小朋友在自己的填色紙上描繪，完成後，雙方可以比較大家手裏的作品是否一樣。這個障礙遊戲可以訓練小朋友的理解和表達能力，而過程中小朋友遇到不明白時會拋出問題，亦可提升他們的答問技巧，並加強詞𢑥和句式運用能力。

（四）猜謎語增詞𢑥能力

▲ 猜謎語可訓練小朋友描述物件的能力以及邏輯思維。（相片：受訪者提供）

猜謎語之類的遊戲可以訓練小朋友描述物件的能力以及邏輯思維。除了簡單的猜謎語，她提議家長可以簡單轉換遊戲成猜猜畫畫。家長可叫小朋友在紙上畫一樣東西，然後讓家長去猜，例如問「是否可以食？在哪裏會見到？甚麼顏色？甚麼形狀？」這類的問題，讓孩子回答，雙方可以轉換角色。遊戲可以訓練小朋友描述物件特徵的能力、運用句子和詞𢑥的能力。

記者：陸明敏