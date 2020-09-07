【靜脈曲張】廚師售貨員工作久站血流緩慢積聚下肢　中醫：屬靜脈曲張高危族嚴重可致腦中風

▲ 註冊中醫師梁振威指出，若留意到自己每坐一兩小時，腳就麻痺、脹痛，站後伸展後又沒事，當這模式不斷重複，或許是靜脈曲張徵兆。

靜脈曲張好發於下肢，於長者身上十分常見。一條條血管像蚯蚓般突起，表面甚至呈灰黑色，暗藏健康危機。若延遲醫治，分分鐘引起大問題。

註冊中醫師梁振威指，中醫學說中血管屬「筋」的範疇，故靜脈曲張又稱為「筋瘤」，部分成因與機能退化有關。靜脈結構上有瓣膜，功能為防止血液受地心吸力影響而倒流，使其可流至心臟。

機能退化+生活習慣成兩大誘因

若瓣膜閉合異常，血液就會積聚於靜脈，長時間會使其變形，形成青紫色的「青筋」，愈積愈大。不只長者，氣虛的人也常見。

筋與肝關係最密切，長者肝臟功能減弱，肝陰不足，火旺血燥，也易惹筋瘤。 年紀大的人士肌肉弱、氣血弱、郁動少、血液循環變慢，靜脈積聚愈多就腫脹。

除了機能退化，生活習慣亦是靜脈曲張的另一主因。廚師、售貨員、上班族等一日8、9小時維持同一姿勢不動，同屬高危族群。「久站、久坐的人缺乏郁動，血液運行得較慢，好易積聚於下肢。其實每一小時就要郁動吓，令血液循環重新郁動。」肥胖、孕婦或有家族史的人士，都較易患上。

▲ 註冊中醫師梁振威指，靜脈曲張多於40歲後出現，血管會突起、清晰可見，但早期徵狀如血管色深變得浮現，則於2、30歲的年輕人身上也見得到。（黃建輝攝）

病徵分3階段 40歲開始要小心



中年如4、50歲開始，患者初期徵狀為微絲血管擴張，於下肢呈網狀分布，皮膚、血管色深而明顯。積得愈久，靜脈就會腫脹變粗、彎曲成團狀，像蚯蚓盤結，此多現於6、70歲的長者身上。

大腿與小腿交界，膝蓋附近、大腿內側最常見。膚色由小腿至腳踝、腳趾位置漸漸變深，皮膚也變乾、粗糙，甚至脫屑。

直至中期，患者久站、久坐後下肢易感不適，如酸、麻、脹、痛，小腿至腳踝位置更會水腫。「下肢血液回流差而腫脹，壓住神經線致不適。」若留意到自己每坐一兩小時，腳就麻痺、脹痛，站後伸展後又沒事，當這模式不斷重複，或許是靜脈曲張徵兆。

▲ 都市人生活勞碌，未必日日有時間做運動。梁醫師指可每日散步半小時， 活動下肢助血液回流。（iStock圖片）

嚴重可致皮膚壞死 突發性腦中風

若持續忽視不治療，後期嚴重者或會皮膚壞死、潰瘍，傷口難以癒合，甚至紅腫滲水，有些人更會併發濕疹，非常痕癢。「不一定在靜脈曲張的位置附近，較遠端的位置都可能出現。因下肢上部分塞住，故腳踝位置的血液循環就更慢更差，皮膚可能變黑、變硬，因栓塞而發炎。」

除此之外，血液積聚於靜脈或形成血塊，如經血管泵走時上到心臟、腦部等位置，更有機會導致肺栓塞、腦中風等，可能突然呼吸困難、心口受壓，非常危險。

▲ 一般靜脈曲張只影響淺層，若血塊塞住深層靜脈形成栓塞，患者大腿以下可能都會腫痛得好厲害，下肢乏力、無法行走。（iStock圖片）

3大療法︰針灸放血加中藥



治療方面，中醫會先為前期患者採取針灸、放血兩種手法處理。

針對下肢局部的穴位如血海、陰陵泉、足三里等施針，助活血化瘀、通經絡，另因長期積聚瘀血、雙腳易水腫，此舉亦有利水祛濕的功效。 放血則針對局部腫脹的靜脈，或現網狀的微絲血管位置，疏通積在靜脈的瘀血，以降低其壓力。

治療目標為紓緩腫脹、控制情況，避免惡化至中後期。一個療程通常做10次，完成後患者可明顯感受到雙腳消腫、放鬆，也變得有力。



不過，糖尿病、高血壓患者則未必適合用這兩個方法。「放血會造成多個小傷口，怕糖尿病人難以癒合，需視乎其病症的嚴重程度，如血糖指數不太高就可做。」而高血壓病人因於放血時有機會出血量較大，甚至多到噴出來，故需注意放血時的流量不要太多，擔心病人會暈。

▲ 治療後也需配合持續觀察，確保靜脈沒再腫脹、變大或變粗。（iStock圖片）

中後期患者除了針灸、放血治療，因血管功能明顯變差，更需配合內服中藥，調理正氣、修復功能，需要醫數月至半年。

氣虛體質的人較易有靜脈瓣膜功能退化，故會以補氣、活血為主，如補陽還五湯。另外為溫經散寒，也可用當歸四逆湯。

梁醫師指，因瘀血積聚已影響血管功能，療後也未必可完全修復。持續治療為鞏固療效、防止惡化，但不能完全治癒。若病人不改生活習慣，持續久站久坐，復發機會也相當高。

記者：吳霆俊