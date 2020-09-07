【靜脈曲張】久坐久站雙腳麻痺脹痛是警號　中醫推介2款保健食療KO靜脈曲張【內附食譜】

▲ 註冊中醫師梁振威指，中醫一般會以針灸、放血及中藥調理3種方法應對。

現時避疫長時間留在家、少郁動，長者患上靜脈曲張的風險亦隨之增加。部分患者於40歲開始已出現血管色深、變明顯的表徵，直至愈來愈嚴重，下肢血管就會突出成蚯蚓堆，更有機會引發其他健康問題。

註冊中醫師梁振威指，中醫一般會以針灸、放血及中藥調理3種方法應對，但靜脈曲張除了與身體機能退化有關，個人的生活習慣亦十分影響。故生活、飲食都要同樣注意，才可跟靜脈曲張說再見。

▲ 中年如4、50歲開始，患者初期徵狀為微絲血管擴張，於下肢呈網狀分布，皮膚、血管色深而明顯。（iStock圖片）

梁醫師指，若積得愈久，靜脈就會腫脹變粗、彎曲成團狀，像蚯蚓盤結，多現於6、70歲的長者身上。大腿與小腿交界，膝蓋附近、大腿內側最常見。膚色由小腿至腳踝、腳趾位置漸漸變深，皮膚也變乾、粗糙，甚至脫屑。

直至中期，患者久站、久坐後下肢易感不適，如酸、麻、脹、痛，小腿至腳踝位置更會水腫。「下肢血液回流差而腫脹，壓住神經綫致不適。」若留意到自己每坐一兩小時，腳就麻痺、脹痛，站後伸展後又沒事，當這模式不斷重複，或許是靜脈曲張徵兆。

浸腳按穴可紓緩病況



患者可用中藥浸腳，針對局部皮膚吸收，改善血液循環。如用花椒、獨活、乾薑、紅花等中藥材，加水煲滾、倒進盤內。把雙腳放至盤上，讓水蒸氣先薰一薰，到溫度適中後再浸腳，大約半小時左右，每日或隔日浸、浸至小腿最理想。後期的嚴重患者需留意，腳上有傷口、潰瘍就不能浸。

紅花能活血化瘀、通血管，乾薑、花椒性溫能祛寒，加快血液循環。

如坐、站得太久，病人可按按小腿附近的穴位，如陰陵泉、足三里、三陰交、承山等。用拇指施小小力做指壓，每個穴位按30秒，每日兩三次。這有助即時疏通靜脈血，減輕血管壓力。

▲ 梁醫師建議睡前可抬腿、拉筋。（iStock圖片）

5大預防貼士

1.避免久坐久站，適時活動下肢，做適量運動如跑步、游泳、踏單車。

2.睡時將雙腳稍微墊高，要高過心臟，有助靜脈血液回流。

3.可穿合適的漸進式壓力襪，即腳踝較緊、大腿較鬆的款式，但切忌穿過緊的壓力襪，否則有機會使組織壞死。

4.避免翹腳坐，因會使血液循環變差。

5.如工作需要長期站立或坐下，每日可用熱水浸腳。

▲ 正氣弱、氣虛者易令血管發育不全、影響其功能，故應避免凍飲和生冷食物，減少吃煎炸、燥熱食品，避免肝火太旺引起筋瘤。（iStock圖片）

2款食療推介



1.黑豆活血粥

材料︰黑豆、米各100克，益母草15克、雞血藤20克、適量紅糖。

做法︰先煮益母草、雞血藤取湯液，再以湯液煮黑豆和米，最後加紅糖。

功效︰行氣活血、益氣養血、利水消腫。

＊此食療能活血化瘀，若有出血傾向、正服用薄血丸者不宜食用，否則或影響血流、容易出血。



2.蓮藕赤小豆湯

材料︰蓮藕1斤半、赤小豆20克、生熟薏米20克、瘦肉 1斤、蜜棗2粒、水1.5公升。

做法︰蓮藕洗淨切片，瘦肉汆水，所有材料加水煲1.5小時，加適量鹽即可飲用。

功效︰煮熟的蓮藕可健脾益胃、益血生肌，幫助血脈清理與修復。赤小豆、生熟薏米則有清熱消腫、利水袪濕之效。

記者：吳霆俊