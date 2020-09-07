中大以Minecraft虛擬校園迎新　段崇智寄語新生把握線上線下機會體驗大學生活

▲ （擷自中大迎新網站）

新冠肺炎疫情下，中文大學今日（7日）開學首辦線上迎新，更有透過Minecraft建構中大虛擬校園的迎新網站，新生可透過遊戲形式完成註冊、選擇書院、學科以至開學的各個必要程序。校長段崇智寄語新生，雖暫未能恢復正常校園生活，亦冀仍能把握線上及線下每一個學習新知識的機會，體驗有意義的大學生活。

中文大學今日正式開學，惟受疫情影響未能到校迎新，校方推出全新的一站式迎新網站，由中大同學以Minecraft建構中大虛擬校園，予新生以8個入學關卡遊戲形式，完成註冊、選擇書院、學科以至開學的各個必要程序，為大學生活作好準備。

網站另增設6個關卡和扭蛋遊戲「Gacha」，不同的「彩蛋」內含為同學打氣的心意卡或字句及逾80位師生的迎新祝福短片；亦可透過網站了解各項有關大學學習的資訊，例如網上教學的安排及準備、特殊學習需要的支援等。

▲ （擷自段崇智歡迎新生短片）

校長段崇智今日亦發表歡迎新生短片，提到疫情令無數人暫時難以恢復正常生活，教育界也大受影響，提到大學生活第一年，認識新朋友是不可或缺的一部分，惟今年卻經歷一個很不一樣的開學日，暫時未能聚首一堂，課堂亦都改為網上進行。

他強調大學重視每位新生，校方已準備就緒，投放大量心力及資源，提升多項硬件和軟件，務求網上教學可以達致最佳教學成效；並制定各種防疫和應變措施，待本港社區的疫情穩定下來後，校園亦會按部就班開放；又透過「環太平洋大學聯盟」與國際院校合作，予學生透過網上學生交流計劃修讀各國大學的學術課程等。

段崇智又寄語新生，大學歲月屬人生獨特的旅程，把雖暫未能恢復正常校園生活，亦冀仍能把握線上及線下每一個學習新知識的機會，體驗有意義的大學生活。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡