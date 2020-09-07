退租後被追欠租及損失　BAUHAUS遭港鐵入稟追討逾635萬

▲ （經濟日報資料圖片）

連鎖時裝店BAUHAUS位於商場圓方分店，今年初單方面終止租約，日前遭業主港鐵入稟高等法院，指BAUHAUS終止租約後欠付租金逾156萬元，另追討因其提出終止租約而導致損失逾479萬元，合共追討逾635萬元，並要求支付利息及作出賠償。

原告香港鐵路有限公司；答辯人BAUHAUS SUPER LIMITED。入稟狀指，雙方於2018年4月訂立租賃協議，以月租65萬元租出商場圓方兩舖位，租約為期3年，之後兩年租金遞增至67萬及69萬，另須支付管理費等其他雜費。

入稟狀指，去年11月，原告同意於同年9月至11月減租。及至今年1月，答辯人去信向原告表示單方面終止租約，並未得到原告同意下交回鎖匙。原告其後向答辯人追討欠付的部份租金等費用逾156萬元，另就終止租約追討租金等損失共逾479萬元，惟答辯人一直未有支付，遂入稟追討，兼要求支付利息及作出賠償。

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記者：林育慧