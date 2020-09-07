團結香港基金倡擴大通識科教材審查範圍　考試評級只設合格與不合格

▲ 團結香港基金今（7日）就通識科發表研究報告。（網上截圖）

高中核心科目通識教育科近期爭議不斷，團結香港基金今日（7日）發表研究報告，批評教育局目前不設行之有效的通識「教科書」審查機制，令有關課本內容「陷入無監管狀態」，認為當局有必要公布教材審查準則，並擴大審查範圍至教科書補充教材，並簡化科目評級，只設合格和不合格。

團結香港基金委託嶺南大學於5至7月從網上訪問484名通識科教師及71名中學校長，以及訪問25名教育專家，發現87%受訪教師表示會以教科書作為主要教學材料，顯示「無需教科書」的理想完全脫離現實需要；報告指，教育局沒有建立行之有效的教科書審查機制「導致教科書内容陷入無監管狀態」，建議政府有必要公布教材審查準則，同時把審查範圍擴大至教科書附帶的補充材料。

同時，39%受訪教師稱以社交媒體作為主要教學材料，報告認為此做法嚴重影響教材的真確性及中立性，惟要求當局審核所有網上資料並不現實，故建議政府匯編網上指南，推薦可用的電子教材和補充材料，並定時審閲。

基金會倡保留通識科作為文憑試必修科，但報告形容通識科現行考評模式類近語文科的議論文寫作，指「評改涉及主觀判斷，難以客觀並細緻地將學生劃分為七個等級」；高達97%受訪教師認為語文能力較佳的學生通識科具有優勢。

報告建議當局考慮只列合格和不合格兩個評分等級，並加入寫作以外的其他考評模式，以增強考評機制的公平性及靈活性；同時在大學聯招（JUPAS）取消計算通識科得分，改為僅以合格作為升學要求，讓學生聚焦課堂過程所得，而非最終成績。

擔任報告首席顧問的香港公開大學校長黃玉山認為，通識科課程現時出現「異化」，距離當年設立學科鼓勵多元學習及培養思考能力等理想目標「愈走愈遠」，批評現行課程結構鬆散，引述報告指78.9%受訪教師教材取自報紙和刊物，「不能否認目前報刊許多報道偏顏、未經證實，並非知識，甚至是虛構」，質疑難達致明辨是非，認為科目需改革，助建立正確社會責任感和價值觀、開拓知識包括加入科學元素，以及提升明辨是非及解難等多元學習能力。

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記者：馮琪雅