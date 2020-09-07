抄讀水錶工作逐步恢復　水務署將合併用水周期以實際抄讀水錶計算應繳水費

▲ （經濟日赧資料圖片）

水務署早前受疫情影響，暫停1月29日至3月1日、3月23日至5月3日的例行抄讀水錶工作，有關工作現時已逐步恢復，為確保所有住宅及淡水沖廁帳戶所需繳交水費計算方法一致，署方將統一以暫停例行抄讀水錶前，及最新實際抄讀的水錶讀數，計算帳戶應繳付的水費。

署方稱，於一般未能抄讀水錶讀數的情況下，電腦發單系統會以一系列準則估算帳戶的水錶讀數，以計算相關用水周期用水量及水費，如用戶用水習慣沒有改變，水費不會因估算水錶讀數而大幅上升；不過疫情致市民用水習慣有所改變，署方亦接獲不少有關估算水錶讀數的水費查詢及調整水費要求。

發言人表示，積極處理相關查詢和要求外，亦研究可否透過調整電腦發單系統以統一處理有關情況，完成研究、測試及調整電腦發單系統後，署方決定合併用水周期，以實際抄讀水錶讀數，計算受暫停例行抄讀水錶所影響的住宅及淡水沖廁帳戶所需繳付的水費。

如帳戶在涉及估算水錶讀數的水費單有多繳的帳款，將於新一期水費單扣減，而用戶毋須個別向水務署提出申請，署方會主動檢視所有受影響的帳戶，並作出適當調整。

水務署又提及，今年7月20日至8月30日因疫情，再次暫停例行抄讀水錶，期間用水周期到期的住宅及淡水沖廁帳戶，已調整電腦發單系統，暫不會向有關用戶發出水費單，待例行抄讀水錶工作恢復後，水務署會根據帳戶上一次和最新實際抄讀的水錶讀數，合併計算相關用水周期的用水量和水費，並發出水費單。

有關用戶需留意，屆時的水費單或會涵蓋多過一個用水周期的水費，故應繳付的水費可能較一般只涵蓋一個用水周期的水費單為高。

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責任編輯：陳正怡