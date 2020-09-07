【滋陰湯水】陰虛體質手心發熱體溫不升高 長期熬夜嗜辣中醫推介滋陰湯水【附做法】
有沒有試過手心發熱，但體溫沒升高，特別喜歡手握冷物，睡覺時喜歡將手腳伸出棉被外？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook指，這屬於「五心煩熱症」，多見於長期熬夜、嗜辣的陰虛體質人士，需要滋陰。她講解何謂「五心煩熱」，並推介紓緩陰虛症狀的湯水。
梁醫師表示，「五心」是指兩隻手心、兩隻足心及心胸。據中醫理論，手足心及心胸在人體裡屬陰，陰虛則熱生於內。出現五心發熱的情況，全身體溫未必跟著升高，但由於手掌發熱，會特別喜歡手握冷物，睡覺時也喜歡將手腳伸出被外。
「五心煩熱症」多見於長期熬夜、愛吃辛辣食物、情志不舒、更年期、手術後虛熱未清的陰虛體質人士身上。由於身體缺水乾涸，這類人較易有口乾舌燥、皮膚乾燥、便秘、失眠等症狀伴隨。
五心煩熱要滋陰
想改善情況，紓緩陰虛症狀，梁醫師有以下建議：
- 平日適量進食滋陰食物，如：雪耳、沙參、百合、石斛、花旗參
- 少吃辛辣、煎炸油膩食物
- 戒掉晚睡熬夜
梁醫師指，煲湯時可適當添加有滋陰潤燥功效的食材，如：百合、石斛、花旗參。
滋陰潤燥湯水
紅蘿蔔海玉竹烏雞湯
功效：滋陰潤燥，紓緩口乾舌燥、皮膚乾燥、便秘等症狀。
材料：紅蘿蔔2條、五指毛桃80克、海玉竹20克、烏雞1隻、蜜棗2枚
做法：
- 1. 所有材料洗淨，紅蘿蔔去皮切塊；烏雞汆水備用。
- 2. 鍋中加入2000毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1小時，最後下鹽調味即可。
內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：黃泳欣