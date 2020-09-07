超巿偷貨被還押訛稱遭警拳打腳踢　無業漢認虛報等罪囚7個月

▲ 警察投訴課總督察周國權在法院外表示，若有人對警員作失實指控，可能干犯虛報有人犯罪或浪費警力罪，一經定罪最高可判監6個月。（王仁昌攝）

46歲無業漢涉於奧海城超級市場內盜竊貨品，被捕及押送到荔枝角收押所後，涉向懲教人員訛稱在警署遭警員拳打腳踢，惟閉路電視拍攝到涉案無業漢自己撞向警署牆壁。涉案無業漢今（7日）於西九龍裁判法院承認虛報有人犯罪及盜竊罪。裁判官指，案情嚴重，正值執行職務的警員無故被冤枉，判處被告監禁7個月。

被告梁英明（46歲），今承認1項虛報有人犯罪罪及1項盜竊罪。案情指，被告與女友於今年6月28日晚上到奧海城的1個超級市場內，期間保安主管在閉路電視看見兩人在貨架上取下10數項貨品，其後被告女友先行離開，而被告於兩秒後則推著裝有貨品的手推車，直接離開超級市場，店鋪經理立即追上，其後兩人被制服，涉及貨品總值約2,276元。

被告其後被送往旺角警署，並於7月10日被送往荔枝角收押所，被告在收押所7號室內向懲教職員表示，他於6月29日在旺角警署錄口供期間，曾被1名不知名軍裝警員拳打腳踢30至40秒，並展示自己右胸、肩及手有擦傷；惟警署閉路電視拍攝到被告自己撞向警署牆壁。

辯方今天求情指，被告主動認罪，涉案貨品亦已歸還店鋪，而被告已失業兩年，平時依賴綜援及傷殘津貼。

裁判官指，案情嚴重，正值執行職務的警員無故被冤枉，若非有科技協助，警員將會遇上麻煩，就兩項罪名判處被告監禁共7個月。

警察投訴課總督察周國權在法院外簡報案件時指，如有人對警員作失實指控，可能干犯虛報有人犯罪或浪費警力罪，一經定罪最高可判監6個月。

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記者：王仁昌