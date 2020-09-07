活動演藝界倡第三輪抗疫基金發放3至10萬停業補貼

▲ 香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟，建議第三輪抗疫基金發放3至10萬停業補貼。（尹櫻霖攝）

政府將推出第三輪抗疫防疫基金，香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟，建議當局發放第三輪抗疫基金時，應向業界每一個被取消活動，發放3-10萬停業津貼。

聯盟召集人朱仲賢表示，活動及演藝製作界正處於「水深火熱的時候」，指業界從業員失去工作大半年，但未能得到防疫抗疫基金資助。他表示，聯盟5月曾進行問卷調查，收集1384份問卷，調查發現自2月至4月期間，98.4%受訪僱主表示生意大幅下跌，當中近8成受訪者稱生意跌幅超過9成以上。

朱仲賢指，調查亦發現，97.9%自由身工作者稱依賴積蓄渡日或已轉行，他建議當局按每個被取消活動，向自由工作者提出一次性緊急資助。

合資格自僱人士能在早前第一期「保就業」計劃中，獲得一筆過7500元資助。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國在記者會上表示，疫情已持續數月之久，「7500元資助從任何角度未能幫助業內有需要人士」，建議當局提升相關資助額度。

馬逢國稱，已整理早前向業界收集的意見成建議書，今日將會把有關建議書提交政府，希望政府正視業界問題，認真考慮將業界覆蓋在第三輪抗疫基金當中。他又指，早前曾聯同業界與商務及經濟發展局官員會面，反映業界情況，唯未得到政府積極回應，「政府只表示理解和同情業界，但資助措施久奉」。

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記者：尹櫻霖