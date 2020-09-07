  • 32°C
香港時間 : 2020907日 (週一) 16:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【KO鼻塞】轉季鼻敏感發作受鼻塞困擾　日本節目教1個法寶極速通鼻塞

健康 15:25 2020/09/07

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

。有日本耳鼻喉科醫生分享指，原來單單以一個水樽，就可以極速解決鼻塞問題。

每逢轉季，鼻敏感又容易發作，導致經常打噴嚏、流鼻水，甚至更出現鼻塞問題，影響日常生活。有日本耳鼻喉科醫生分享指，原來單單以一個水樽，就可以極速達到通鼻的效果。

據日本耳鼻咽喉科診療部長石井正則醫生，早前在日本電視節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》分享指，不少人在遇到鼻塞問題時都會不斷擤鼻，但問題始終沒有改善，不過如把水樽夾在腋下，卻可以收到神奇的通鼻效果。

他解釋指，由於腋下皮膚的內側有交感神經可連接到鼻子反射區，因此若將水樽夾在此位置，便可刺激到該神經線，繼而令腫脹的鼻黏膜得到放鬆，解決鼻塞的情況。

節目又找來4位有鼻塞人士來實測夾水樽通鼻塞方法，節目中他們在腋下夾水樽1分鐘，結果3分鐘內，4人都成功解決鼻塞問題。

點撃以下大圖觀看水樽的通鼻效果：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣

相關文章

【鼻敏感】鼻敏感噴嚏打不停　浸大中醫教一條毛巾5分鐘舒緩
12:25 2020/07/02
【鼻敏感】鼻敏感噴嚏打不停　浸大中醫教一條毛巾5分鐘舒緩
【鼻敏感】轉季鼻敏感發作狂打噴嚏　日本醫生教2招KO鼻水鼻塞
19:10 2020/04/09
【鼻敏感】轉季鼻敏感發作狂打噴嚏　日本醫生教2招KO鼻水鼻塞
【鼻敏感】鼻癢鼻塞噴嚏連連屬常見症狀　中醫常用人參黃芪白朮等治病
17:58 2020/06/19
【鼻敏感】鼻癢鼻塞噴嚏連連屬常見症狀　中醫常用人參黃芪白朮等治病
健康問題 鼻塞 鼻敏感 打噴嚏

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
18:34 2020/09/06
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
【自私母女】隱瞞病情搭順風車不戴口罩　好心司機中招身上插滿喉管與死神搏鬥
17:35 2020/09/06
【自私母女】隱瞞病情搭順風車不戴口罩　好心司機中招身上插滿喉管與死神搏鬥
【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人　單身兩年坦言現在有追求者【有片】
21:59 2020/09/05
【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人　單身兩年坦言現在有追求者【有片】