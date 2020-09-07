【KO鼻塞】轉季鼻敏感發作受鼻塞困擾　日本節目教1個法寶極速通鼻塞

▲ 。有日本耳鼻喉科醫生分享指，原來單單以一個水樽，就可以極速解決鼻塞問題。

每逢轉季，鼻敏感又容易發作，導致經常打噴嚏、流鼻水，甚至更出現鼻塞問題，影響日常生活。有日本耳鼻喉科醫生分享指，原來單單以一個水樽，就可以極速達到通鼻的效果。

據日本耳鼻咽喉科診療部長石井正則醫生，早前在日本電視節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》分享指，不少人在遇到鼻塞問題時都會不斷擤鼻，但問題始終沒有改善，不過如把水樽夾在腋下，卻可以收到神奇的通鼻效果。

他解釋指，由於腋下皮膚的內側有交感神經可連接到鼻子反射區，因此若將水樽夾在此位置，便可刺激到該神經線，繼而令腫脹的鼻黏膜得到放鬆，解決鼻塞的情況。

節目又找來4位有鼻塞人士來實測夾水樽通鼻塞方法，節目中他們在腋下夾水樽1分鐘，結果3分鐘內，4人都成功解決鼻塞問題。

點撃以下大圖觀看水樽的通鼻效果：

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責任編輯:羅嘉欣