【阿嬌受傷】阿嬌酒店爆頭受傷原因曝光　鍾欣潼傷口縫數十針恐破相

▲ 凌晨如廁感暈眩撼雲石爆頭，鍾欣潼傷口縫數十針恐破相。

身在廈門拍攝新劇的阿嬌鍾欣潼，今日凌晨在酒店房間內發生意外，本來身處北京的經理人霍汶希（Mani）與容祖兒馬上前往當地照顧支援，事後透露阿嬌於凌晨兩點在酒店廁所內感到一陣暈眩而倒下，頭部撞向雲石邊，傷及右邊眉骨，傷口長達6cm，需要縫上數十針。

英皇今晨發放消息，指旗下藝人鍾欣潼（阿嬌）在廈門下榻酒店房間內發生意外，頭部嚴重受傷，馬上送往廈門大學第一附屬醫院治理。其經理人霍汶希與同行歌手容祖兒，由北京乘搭早上第一班機飛往廈門作支援。

【阿嬌受傷】鍾欣潼廈門遇意外 頭部嚴重受傷急送院

▲ 阿嬌受傷後馬上送往當地醫院接受診治。（微博圖片）

阿嬌頭撼雲石受傷

阿嬌於中午發放最新近照，從相中見她右邊眉以紗布蓋掩，自拍照中的她略為憔悴。

據悉，阿嬌於今日凌晨兩點起床上廁所，期間感到一陣暈眩繼而倒下，頭部撞向旁邊的雲石，傷及頭部右邊近眉骨的位置。

▲ 傷口長達6cm有破相危機。（微博圖片）

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送往醫院後已經馬上接受腦掃描及其他頭部檢查，由於傷口長達6厘米，需要即時進行縫合手術，由內層肌肉到表皮總共縫了數十針，未知會否有破相危機。

阿嬌至今仍在休養，好友容祖兒一直陪伴在側，經理人Mani表示目前阿嬌狀態平穩，感謝大家的關心。

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