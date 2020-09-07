房協未來5至10年建屋1.8萬伙創新高　上年度營運虧損1.43億元

▲ 房協未來五至十年，建屋量達1.8萬伙創歷史新高。（資料圖片）

房屋協會今（7日）公布2019/20年報，5年來財務表現首次見紅。受到本地經濟疲弱及疫情影響，房協為租戶提供租金減免令營運成本上升，去年度錄營運虧損1.43億元。

年內投資組合更錄大額虧損，蝕錢8.87億元；淨虧損10.3億元，較上一年度收益減少21.15億元。房協預計來年經濟繼續波動，已採取審慎策略，降低中長期投資組合的風險。

上年度卸任的房協前行政總裁黃傑龍稱，房協在2019/20年度「成果豐碩」，指屋邨重建、資助出售房屋、專用安置屋邨及過渡性房屋等，均取得進展，房屋項目不斷增加。他預期未來5至10年，房協可供應1.8萬個單位，創歷史新高；相比起1995年至1999年，對上一個建築高峰期推出8,000單位，高出一倍有多。

他稱房協轄下廿個出租屋邨之中，有相當比例的樓齡已超過40至50年，重建屋邨成為房協重點工作之一，正啟動香港仔漁光村、觀塘花園大廈及九龍城真善美村重建。

其中漁光村的安置屋邨已動工，600個單位料2024年完工；花園大廈的定安街安置屋邨也即將開展工程，料2024年完工；另外啟德發展區新項目亦接近完成規劃。

至於東區明華大廈第一期重建的兩座大廈，已經平頂，新的出租單位料今年下半年入伙。

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記者：吳卓峰