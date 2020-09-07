【新冠肺炎】本港今日新增11宗確診個案　5宗經由全民檢測驗出

▲ 衞生防護中心公布今日（7日）新增11宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情仍未緩和，衞生防護中心公布今日（7日）新增11宗確診個案，1宗屬輸入個案，其餘10宗是本地個案。在本地個案中，6宗與早前個案相關，其餘4宗屬沒有源頭；其中5宗經由普及社區檢測計劃發現。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，6宗相關個案中有5宗與大圍交通城大廈有關，即看：【下一頁】

今日再有5宗由全民檢測找出，經衞生署覆檢後確診，累計至今已有16宗全民檢測找出的新增確診個案，即看：【下一頁】

醫管局公布，一名44歲男士於全民檢測呈初步陽性，惟入院後經鼻咽、深喉唾液樣本及血清抗體測試，全部樣本皆為陰性，即看：【下一頁】

另外，今日有13名確診病人出院，至今共有4,524名確診及1名疑似病人康復出院。即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

普及社區檢測計劃已逾100萬人登記，了解141個檢測中心及地址，即看：【下一頁】

接受採樣前有何注意事項，即看：【下一頁】

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記者：陳子謙