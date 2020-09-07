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【陳木勝出殯】張家輝消瘦現身摯友喪禮　惋惜陳木勝英年早逝激動哽咽

娛樂 16:01 2020/09/07

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

張家輝與陳木勝識於微時。

曾執導《天若有情》、《衝鋒隊：怒火街頭》、《我是誰》、《掃毒》、《危城》等的香港著名導陳木勝早前因鼻咽癌離世，終年58歲。生前為虔誠的天主教徒的陳木勝在今日（9月7日）在沙田聖本篤堂舉行逾越聖祭及辭靈禮。他的生前好友張家輝、杜琪峯、洪金寶、成龍、郭富城、甄子丹、林超賢等出席喪禮。

當中出席的張家輝明顯比以前消瘦，並穿上風褸遮掩瘦削身形。

張家輝在亞視拍劇集已經與陳木勝合作，家輝加入電視圈主演的首套劇集《赤子雄風》，就是由陳木勝監製。

之後，張家輝在亞視參演的劇集《勝者為王》系列、《洪熙官》亦是由陳木勝執導。後來，二人先後進入影壇，合作了電影《嘩！英雄》、《保持通話》及《掃毒》。

【陳木勝出殯】導演陳木勝舉行辭靈禮　郭富城張家輝甄子丹送亡友最後一程

張家輝穿風褸遮瘦削身材。（東星圖片）

張家輝陳木勝識於微時

張家輝接受媒體訪問回憶稱二人識於微時，並指：「陳木勝給我的感覺一直都好健康、乾淨、有禮貌，這行的人都好豪情，他就一直都好乾淨，尤其他的一對白波鞋總是很乾淨。」

他大感可惜眼有淚光續稱：「導演（陳木勝）在港產片拍了那麼多好作品，他如此年輕離開令我特別難過，好似一個老的香港品牌突然不做或者移民般…大家都有感情，是無可取替。」

家輝遺憾未再合作

當在場記者問二人近年沒有再合作而感到遺憾，張家輝即不禁激動起來，雙眼發紅、手震，哽咽稱：「係。」

記者再問二人是否本來有合作計劃時，張家輝即無奈點頭，稍平伏情緒後稱：「如果想好好懷念Benny（陳木勝）的方法，就是睇他的遺作《怒火》。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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