【恐怖燒傷】3孩單親媽搽酒精搓手液後點蠟燭起火自焚　陷火海負傷抱14歲殘障女兒逃命

▲ 美國一名單親媽媽使用消毒酒精搓手液後燃點蠟燭，不小心引起火災自焚。

全球持續受到新冠肺炎疫情影響，許多人都會做好防疫措施，頻繁使用酒精搓手液已經成為不少人的習慣。可是，使用酒精搓手液要留意，有多宗因使用酒精搓手液消毒後，不慎引發火災燒傷的意外。近日，美國一名單親媽媽就因為使用消毒酒精搓手液後燃點蠟燭，引起火災並自焚，而身陷火海的她為了保護家人，負傷抱起14歲殘障女及寵物逃命，現時入住ICU。

據美國電視台《KHOU 11 NEWS》 報道，於8月30日晚上，居於美國臨近德克薩斯州圓石（Round Rock）社區的Kate Wise不幸發生意外。單親媽媽Kate育有3名女兒，包括一名身體殘障特殊需要的14歲女兒。當天，Kate使用酒精搓手液消毒雙手後，隨即去點燃蠟燭，搶火發生火災，Kate憶述︰

當時起初只是我的手著火，立即燒向我的臉，僅僅5秒，我的整個身體就被火焰吞噬了。

▲ Kate Wise使用酒精搓手液後燃點蠟燭起火，燒傷毀容。（圖片︰gofundme）

負傷救殘疾女兒與寵物狗

Kate忍痛撲息自己身上的火，慌亂中記掛著女兒，她立即抱起殘疾的14歲女兒和寵物狗逃出屋外，而2個女兒跑到鄰居求救報警。

Kate的面部、雙手、大腿和腳掌受到2至3級燒傷，燒傷毀容，正在醫院深切治療部留醫，未來需要接受大面積肌膚重整手術。此外，面對家園盡毀，日後需搬屋、添購家品及醫療費，Kate的朋友為她發起網上眾籌活動。

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憂慮女兒有陰影及心理創傷

媽媽有感不幸中的大幸是自己沒有掉命，而令她更心痛是讓女兒們看到可怕的火災情景，怕對她們帶來陰影及心理創傷。

讓孩子看到媽媽全身燒著的恐怖場面，令我最痛心……這是你永遠不想讓孩子看到的。

圓石消防局（The Round Rock Fire Department） 調查有關火災事故。而Kate希望大眾留意，不要讓類似的意外再次發生。

醫生教正確使用酒精搓手液

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時指出，酒精搓手液屬易燃品，使用後接近火源，有機會出現「走火」導致燒傷，而酒精成分愈高，易燃機會愈大。他提醒，使用酒精搓手液後，要待雙手完全乾涸，在手掌、手背、手指尖等搓約20秒至乾透，即代表大部分酒精已揮發，易燃機會會減低，並建議待完全乾透，至少數十秒後才接觸明火。

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責任編輯︰王明芳