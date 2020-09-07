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【重獲新生】被困動物園受虐逾35年每日搖頭晃腦　「世上最孤獨大象」獲救將被送往保護區

休閒 16:47 2020/09/07

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

被稱為「世上最孤獨大象」的雄性亞洲象卡萬（Kaavan），近日經全球動物權利組織聲援後，終被獲准離開被困了逾35年的動物園。

被稱為「世上最孤獨大象」的雄性亞洲象卡萬（Kaavan），近日經全球動物權利組織聲援後，終被獲准離開被困了逾35年的動物園，將獲安排送往位於柬埔寨的動物保護區。

自1歲起已在動物園生活

據有份救援的國際非政府組織「Four Paws」指，卡萬在約1歲時於1985年由斯里蘭卡贈予巴基斯坦馬拉哈扎動物園。自1990年開始，卡萬才獲准和母象同伴Saheli一起生活，但Saheli不幸於2012年過世後，卡萬便一直獨自生活至今，被迫獨處在一個小圈養處內，生活環境惡劣，成為「世上最孤獨大象」。

巴基斯坦高等法院因園方讓動物在不堪的環境裡生活，今年5月下令關閉馬拉哈扎動物園。伊斯蘭瑪巴德野生動物管理委員會(Islamabad Wildlife Management Board)於是邀請國際非政府組織「Four Paws」協助轉移園區的動物。

身體營養不良

卡萬後經檢查發現，牠在動物園獨居期間，身體因長期遭疏忽照顧而出現營養不良及遍體鱗傷，加上圈養場地面不平，導致牠的腳甲龜裂。此外，牠在喪失Saheli便開始出現的獨自搖晃身體幾小時的重覆行為，顯示牠「覺得很無聊」。

目前，卡萬已獲得移動許可。據「Four Paws」發言人指，在確認卡萬身體足夠強壯後，將著手開始為牠準備轉移至柬埔寨一處動物保護區，但目前出發時間待定。

點撃大圖觀看更多卡萬在動物園的情況：

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責任編輯:羅嘉欣

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