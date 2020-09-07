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【全民檢測】再有5人由全民檢測找出　當中4人感染源頭不明

社會 16:48 2020/09/07

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

（陳國峰攝）

本港今日新增10宗新冠肺炎本地確診個案，10宗涉與早前個案相關，再有5宗由全民檢測找出，經衞生署覆檢後確診，累計至今已有16宗全民檢測找出的新增確診個案，另再有一名早前已確診的病人，經全民檢測再檢出呈陽性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增5宗由全民檢測找出，包括一宗與早前大圍交通城群組相關，餘下4宗則屬源頭不明個案。

第4881宗：50歲男子，於9月3日接受全民檢測，及後感「有點攰」，曾與早前第4824宗患者同樣大圍交通城6樓另一商戶工作，亦記得與第4824宗患者8月25、26日傾計，屬與早前確診相關個案。

餘下4宗不明源頭個案，均經由全民檢測找出：

第4880宗：一名懷孕33周的孕婦於太子道西中醫診所中藥任配藥員，期間一直都有戴口罩，亦是自己食飯，同診所30多名人員需留樣本化驗，於9月3日接受全民檢測

第4882宗：退休人士，居石圍角村，日常多訪楊屋道街市，一直未有症狀， 於9月3日接受全民檢測

第4885宗：63歲男子，於牛頭角安基商場嘉豪酒家工作 ，早午餐自己食，工作時有戴口罩，居於康栢苑

第4886宗：一名主婦於9月5日取樣，居黃大仙彩虹邨

張竹君稱，另有一宗早前已確診個案再由全民檢測，檢出呈陽性，涉及第4249宗個案，於８月29日出院，23日已有抗體，出院前病毒值已達34，於9月3日取樣檢測呈陽性，或屬之前感染後的病毒殘餘。

負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權今早稱，截至今日（7日）早上8時，有115.1萬人預約登記檢測，在過去6日累計有102.7萬人採樣檢測，當中826人重複採樣；而即日有39個檢測中心額滿。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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