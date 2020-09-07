《人民日報》撐烈顯倫「司法機構改革論」

▲ 烈顯倫發表文章，建議司法界為香港發展方向作出選擇。（資料圖片）

香港終審法院前常任法官列顯倫，日前發表《是時候緊急改革了》的文章，提醒香港司法界，勿再扭曲《基本法》、歪曲甚至踐踏香港法律，勿再成為街頭暴力的辯護者。內地官媒《人民日報》發表評論，讚揚列顯倫文章「中肯而理性，發人深省」，又讓司法界以及全港市民思考香港未來發展方向。

《人民日報》稱，列顯倫是一位德高望重的法律界前輩，也是一位資深外籍法官，不過他的警示良言，戳中了某些人脆弱的神經，批評有反對派議員對文章列舉的事實置若罔聞，試圖顛倒黑白；有長期反中亂港的律師惡語相向。評論續指，在歪曲行政主導體制、曲解基本法立法原意上，司法界一些人不遺餘力，認為他們如此做，無非是想搶奪香港政治體制的話語權，為自己的政治目的張目。

評論提出，對於今天的香港司法界來說，既要徹底改革弊端，使制度擺脫繁文縟節，堵上司法實踐的漏洞，更要走出意識形態的紛爭，回歸到「法者，所以興功懼暴也；律者，所以定分止爭也」的本來面目。

列顯倫文章建議司法界為香港發展方向作出選擇，「要麼成為大灣區與外界的閃耀紐帶，要麼成為華南海岸一個微不足道的中小城市。」評論認為，這不僅需要司法界回答，所有香港市民都必須深刻思考，未來何去何從。

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責任編輯︰林曉君