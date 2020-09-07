【小怪獸兄妹】破壞王哥哥倒全罐奶粉幫妹妹沖牛奶浴　網民哭笑不得︰媽媽好崩潰

▲ 有網民發布一段影片，哥哥倒入奶粉，幫妹妹沖牛奶浴。

遇上家中的孩子愛搗蛋，媽媽往往哭笑不得，既崩潰又要忙於善後。台灣有網民發布一段影片，片中一個可愛的女嬰坐在大煲內，她的哥哥倒入奶粉，幫妹妹沖牛奶浴。網民雖然笑說兄妹很可愛，但想到媽媽一定很崩潰。

放妹妹入煲倒奶粉

有台灣網民於facebook群組「媽媽手冊 寶寶手冊換好禮 團購 二手 新品 徵物 買賣區」發帖，上載一段約14秒的影片，並寫道「我媽已經三天沒有打我了」。從影片中可見，有女嬰坐在地上一個大煲內，她年約4歲的哥哥拿起旁邊一罐奶粉，把奶粉倒入煲中。

▲ 哥哥倒了一罐奶粉。（影片截圖）

當時妹妹已浸在奶粉炮製的「牛奶浴」中，哥哥本來想放下奶粉罐，可是看到罐內仍有一些奶粉，於是繼續把剩餘的奶粉倒入去，更弄到一地奶粉。

這位哥哥還用大湯勺攪拌奶粉，妹妹一臉可愛又無奈，而拍片者未有阻止哥哥搗蛋的行為。

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網民笑指媽媽心在淌血

帖文一出，網民紛紛留言表示「媽媽看到應該很崩潰」、「媽媽心在淌血」、「真的會瘋掉」，更有人笑說「沒被打應該媽媽已經中風在醫院了」、「咁細個就識護膚，有個咁愛自己嘅哥哥真好」。網民認為哥哥用奶粉來泡「最貴的牛奶浴」，又提醒父母要收好奶粉，避免小朋友拿來玩。

不過，也有網民批評大人沒阻止小朋友百厭的行為，既浪費奶粉，也是浪費食物的行為，甚至抨擊拍片者為了「呃like設計劇情」，而發布影片。

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責任編輯︰王明芳