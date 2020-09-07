【新冠肺炎】大圍交通城群組增5人確診　6樓全層商戶須檢疫

▲ 張竹君指，大圍交通城群組增5人確診。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍未緩和，衞生防護中心公布今日（7日）新增11宗確診個案，1宗屬輸入個案，其餘10宗是本地個案。在本地個案中，6宗與早前個案相關，其餘4宗屬沒有源頭；其中5宗經由普及社區檢測計劃發現。

【新冠肺炎】本港今日新增11宗確診個案 5宗經由全民檢測驗出

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，6宗相關個案有5宗與大圍交通城大廈有關，包括一名50歲男子（個案編號：4881）於9月3日參與全民檢測，及後開始感到疲倦，經調查後發現他與早前第4824宗患者於同層6樓另一商戶工作。

她引述患者指，他曾於8月25或26日與第4824宗患者一起聊天，中心其後向大廈管理處取得商戶名單了解情況，再發現第4855宗患者曾經在8月中至尾去過大廈同層的倉庫取貨。

張竹君稱，目前同層已有4個商戶確診，故認為該層其他商戶有高危因素，全層另外8個商戶、共20多人均須接受檢疫。

她又提到，大廈地下一名59歲男管理員（個案編號：4884）亦確診，該病人是個案4854的緊密接觸者，當時已送到威爾斯醫院隔離治療。患者的家人（個案編號：4889、4890）在8月尾、9月初開始感到不適，送到仁濟醫院後確診。第4855宗患者的緊密接觸者（個案編號：4888）亦確診。

張竹君相信，大圍交通城大廈出現小型爆發，連同今日個案累計有9人確診，又指人傳人機會較大，當中有不少個案曾經有接觸。她不排除出現超級傳播者，故安排患者的緊密接觸者送入檢疫中心，亦會為全幢大廈檢測。

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記者：陳子謙