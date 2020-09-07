【新冠肺炎】今年「大坑舞火龍」取消　主辦方：疫情傳播風險存不確定性

▲ 今年「大坑舞火龍」因新冠肺炎疫情未止而取消。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情下，大部分大型節慶活動及盛事均已取消或延期，一年一度的中秋傳統節慶習俗「大坑舞火龍」亦因疫情未止而取消。

「大坑舞火龍」主辦方大坑坊眾福利會在官網宣布，因應新冠肺炎疫情傳播風險的不確定性，為避免群眾聚集，決定取消原定今年9月30日至10月2日（農曆8月14、15及16日）舉辦的週年舞火龍活動。

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「大坑舞火龍」活動已有百多年歷史，每年中秋節期間，大坑都會進行為期３天的舞火龍活動，以保合境平安。大坑居民會為活動紮作新的火龍， 在區內包括銅鑼灣道、華倫街、布朗街、安庶庇街、浣紗街、新村街、京街、書館街等大街小巷穿梭。而「大坑舞火龍」早於2011年已被列入第三批中國國家級非物質文化遺產名錄。

▲ 「大坑舞火龍」已被列入第三批中國國家級非物質文化遺產名錄。（經濟日報資料圖片）

此外，政府早前宣布，因應疫情，原定於今年10月1日國慶當日在維港舉行的煙花滙演將取消，是連續2年取消，亦是自1997年回歸以來第4次取消國慶煙花滙演。

旅發局早前亦決定取消原定今年11月舉辦的「香港單車節」，意味該活動將連續第2年取消，又宣布今年的「香港美酒佳餚巡禮」將改在網上舉行。

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記者：陳曉瑩