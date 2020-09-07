【新冠肺炎】本港累計98人染疫身亡　另有229名病人仍然留醫

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布醫管局最新情況。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍未緩和，衞生防護中心公布今日（7日）新增11宗確診個案，1宗屬輸入個案，其餘10宗是本地個案。在本地個案中，6宗與早前個案相關，其餘4宗屬沒有源頭；其中5宗經由普及社區檢測計劃發現。

【新冠肺炎】本港今日新增11宗確診個案 5宗經由全民檢測驗出

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布醫管局最新情況，他指截至今早9時，過去24小時有3名病人離世，為7429、3308及4726，共97人因疫離世。此外，共有13名確診病人出院，至今共有4,524名確診及1名疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用1,209張負壓病床，使用率為45%；677間負壓病房，使用率為60%。現時共有229名確診病人分別於19間公立醫院及社區治療設施留醫，其中20人情況危殆，16人情況嚴重，其餘193人情況穩定。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎