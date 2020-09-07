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胡志偉︰大規模扭曲民調結果不容易　林卓廷︰改門檻增民主派議員離開機會

政治 16:47 2020/09/07

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民主黨主席胡志偉稱，相信要大規模扭曲民調結果並不容易。（資料圖片）

民主黨早前公布委任香港民意研究所，進行決定議員去留民調，15名民主派議員將按民調結果決定延任與否。民主黨主席胡志偉稱，相信要大規模扭曲民調結果並不容易。該黨立法會議員林卓廷則指，改變民調門檻會令民主派離開議會的機會增加。

胡志偉今早接受電台節目訪問時稱，負責民調的香港民研曾提出，以三分之二的民主派支持者傾向為門檻，但民主派認為門檻過高，因此提出改為以半數為門檻，以免讓人認為部分民主派，「為留任度身訂造民意調查」。他又指，為免建制派支持者影響民調結果，在進行抽樣期間，會要求受訪者回應是否參與民調議員的支持者，並只訪問他們的意見，「應由支持者決定民主派去留」。他強調，只要民調結果顯示有過半數的意見，參與的議員就會跟從。

該黨立法會議員林卓廷，今早接受另一個電台節目訪問時，談及民主黨最終未有採取香港民研最初「雙門檻」建議原因，他解釋，民主陣營支持者意見分歧，若單純聽取港人意向，易被一面倒的建制派支持者左右去留，而第二項門檻則太高，若達不到共識，兩邊意見均未達三分二的話，會由議員自行決定去留。他續指，現時調低至二分一，意味大幅收窄議員自行決定的空間，又舉例稱，原本門檻是100個支持者當中，有約66人要求議員離任才有效，調低門檻後，只需51人要求議員離任已可成立，「變相令議員離開立法會的機會較大」。

林卓廷強調，民主派並非眷戀或戀棧議席，呼籲持不同意見的人士可以心平氣和看待事件，透露相關民調預計於本月21日展開，為期一星期，將以電話訪問約2000人。

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責任編輯︰尹櫻霖

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