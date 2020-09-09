【正能量】大學生當師友義工義教網課　為基層學童輔導功課灌輸正念

▲ Rain來自基層家庭，她謂活動也能體會前綫教學的挑戰和收穫。(受訪者提供)

疫情期間，香港家庭福利會推行「逆流齊學——夢想實現家」，共資助120個基層小學生一部電子裝置及配件，並於6月至8月期間，進行30堂的「大夢想家」網上學習活動，讓基層學童善用互聯網，了解自己的長處、興趣和夢想，並保持與人的互動。

家福會青少年服務高級經理註冊社工吳浩希（Elvis）謂，2月時他們為基層小朋友發起了「逆流齊學」計劃，主要是針對學童上網硬件需要去向外界籌集資源，助弱勢社群孩子能上網學習。而今次的大夢想家活動較專注於小朋友的成長層面，招募24位大學生師友義工，二人一組在社工陪同下，透過一星期兩堂的網上學習活動，向基層小學生教授資訊素養、社交及情緒教育、功課輔導及「大夢想家」環節。

▲ 小組其中一個小活動，同學畫出自己手掌，反思自我及發掘自我優缺點。(受訪者提供)

課程圍繞夢想而設計，並用小班制，當小學員完成一些小目標後，大會更會送上小禮物，也會加插一些小行動，例如他們要寫一封信給未來的自己，以及自訂一年內完成某些小任務，鼓勵小朋友參與課堂。

Elvis謂，計劃協助小學生發掘夢想，深信每個孩子也有自己的目標和夢想，不一定很偉大，但一定是他們很喜歡、很獨特的夢。

其中一年級的小星（化名）分享他最喜歡西鐵，對西鐵站名倒背如流，並揚言希望長大後可以做西鐵司機。而小五的言言（化名）貪靚愛美，會分享自己的打扮，她的夢想卻是要成為一位港隊運動員，為港增光。另一位小二男生晨晨（化名）更早已坐言起行，創立一個YouTuber channel，為自己的YouTuber事業打基礎。

小學生的夢也可以很多變，很天馬行空，例如他們希望自己可以做小精靈大師，滑梯測試員等。我們鼓勵小朋友敢夢、敢想，希望在過程中讓他們認識自己，向夢想邁進。

▲ 小朋友完成一些小目標後會收到窩心小禮物，左邊的女孩想當設計師的女生獲贈DIY禮物；而另一位想當科學家的孩子收到科學雜誌禮物作鼓勵。(受訪者提供)

▲ 家福會為小學生的夢想預備的小禮物。

投入時間和愛心

兩位師友義師Rain和Karmen都來自基層家庭，她們分別是社工系碩士生及化學系畢業，因受「逆流齊學」計劃啟發加入網上老師行列，並因此認識到自己原來可以面對小朋友。因為網上接觸始終有距離感，故她們要如多用肢體語言去分享信息。

Karmen 在大學時也有當補習老師，雖然讀的是理科，但喜歡藝術，故在網課上，也曾分享過自己的畫作以及摸索升學路的種種點滴，她感到今次在網課，遇到不同性格、年齡的孩子，部分內向小朋友，需要花時間跟他們聊天，才可幫助到他們能投入課堂。

曾嘗試提前半小時相約一些內向小朋友單對單聊天，多了解孩子的生活，建立信心，當他們慢慢敞開心扉，便可以投入課堂。

Karmen同時發現，慢熱內向的學員雖然未必在網課上能即時口若懸河，但只要給他們用Chat room回答問題，用文字發表時，他們多能有很有深度的意見。

跟孩子們建立關係很重要，有一位小朋友在前十堂都未試過開咪講說話，到大家混熟後，他終於開咪，那一剎真的很安慰和感動。每當傳達到課堂內容，及成功處理一節課堂節奏，我們都很有成功感。。

▲ Karmen 討論興趣和夢想一節時，展示自己的畫作。(受訪者提供)

介紹有趣職業

Rain在9月便入讀社工系碩士第二年，她謂這次擔任師友，是一個充實的實習經驗，也讓自己想日後服務學童。

我們曾指導過孩子透過畫自畫像、觀察自己的手，反思自我及發掘自我優缺點，並認識自我的獨特性……這是把讀書時的理論真正實踐出來，活動令我體會到跟孩子相處，最需要的是耐性。

Rain強調並不感到基層小朋友特別悲情，反而看到他們有積極一面，也能鼓勵到自己。

在他們身上，我們感到樂天知命，孩子縱在有限空間環境中生活，同樣自得其樂，另外，我們見到小朋友都很有創意，有人可以用包裝紙去設計半人高的摺紙。

▲ Rain曾跟學員分享自己喜歡的書。(受訪者提供)

她們也特別因應孩子的想法，搜羅他們有興趣的一些新興職業資訊，例如遊戲設施的試玩師、摺紙師、彈網運動員、手機測試員等等，希望他們跳出框框去思考。

Elvis最後補充，這次大夢想家計劃之後，他們也為按每個家庭需要，提供個案形式的支援。

活動獲瑞士寶盛私人銀行贊助，查詢更多有關服務計劃可致電或WhatsApp家福會健康上網支援服務 (5592 7474)。

記者：胡麗珊